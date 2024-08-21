Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları sonrası dikkat çeken yorum: "Ast üst ilişkisi tesir ediyor...

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başlamış oldu.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

VAR:

Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağının önüne koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel faul için.

Şimdi beyazlı oyuncu topa vurmak isterken Galatasaraylı önüne koyuyor. Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa gidiyor. Topa Galatasaraylı temas etmiş oluyor. Görüyorsun atak başlangıcı bu.

HAKEM:

Tamam. Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açımız var mı?

VAR:

Evet sana başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın ayağının önüne topu koyduğu için ayağını rakibinin önüne koyduğu için teması sağlıyor.

HAKEM:

Tamam abi gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım abi. Golü iptal ediyorum.

ERMAN TOROĞLU: KONUŞURKEN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMAK LAZIM

Galatasaray - Konyaspor maçında yaşanan pozisyondaki gol iptal kararı oldukça konuşuldu. Ekol TV spor yorumcusu Erman Toroğlu da pozisyonu yorumladı.

Toroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Benim televizyonda yaptığım aynı yorumu yapıyorlar. Biz bunu Onur'la beraber ayağa kalkıp yaptık. Hakemin verdiği ilk karar yanlış. VAR hakeminin devreye giremesi doğru ama VAR hakeminin bir iki cümle kullanması yanlış. İkaz edip kararı hakeme bırakması lazımdı. Ama herhalde orada ast üst ilişkisi tesir ediyor. O onun abisi, o onun kardeşi. Normalde hakem olarak ast üst olmaz orada konuşurken biraz daha dikkatli olmak lazım. İkaz etmesi lazım ama ısrar etmemesi lazım.

VAR hakeminin çağırması doğru bir karar. Yabancı VAR hakemi olay illa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olunca mı değişecek. Onların istediği mi olacak? 'Bu VAR olayı çıktı mertlik bozuldu' deniyor. Aslında mertlik bozulmadı. Mertlik bozuktu, şimdi mertlik düzelmeye başladı. Artık gözü boyayamıyorlar. Televizyonda bu işler oluyor.

Hakemin bu kararı çok doğru bir karar."