SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Konyaspor Hakan Keleş'le anlaşmaya vardı! Hakan Keleş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarla çalıştı?

Konyaspor Hakan Keleş'le anlaşmaya vardı! Hakan Keleş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarla çalıştı?

27.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik direktör bu gelişme sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hakan Keleş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Keleş hangi takımlarla çalıştı?

Konyaspor'un Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yoların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman, Ersan Parlatan ve Dirk Kuyt'ın adı anılıyordu. Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşma sağladı. İşte Hakan Keleş hakkında bilgiler...

HAKAN KELEŞ KİDMİR?

Hakan Keleş 8 Ocak 1972'de Sakarya'da dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

HAKAN KELEŞ'İN FUTBOL KARİYERİ

1993-1994 Edirnespor
1994-1996 Bursaspor
1996-1997 Kayserispor
1997-1998 Beypazarı Şekerspor
1998-2004 Ankaragücü
2005-2006 Antalyaspor
2006-2007 Çanakkale Dardanelspor

KONYASPOR'UN ANLAŞMAYA VARDIĞI HAKAN KELEŞ'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyeri
2008-2009 Ankaragücü (U-15)
2009-2010 Giresunspor (U-15)
2012 Ankaragücü (yrd. antrenör)
2018-2019 Sivasspor
2020-2023 Giresunspor

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup ettiA Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti
Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!Kasımpaşa zirve yarışına resmen ortak oldu!
Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladıKonyaspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Konyaspor Hakan Keleş atan sezon süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.