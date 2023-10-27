Konyaspor Hakan Keleş'le anlaşmaya vardı! Hakan Keleş kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarla çalıştı?

Konyaspor'un Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yoların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman, Ersan Parlatan ve Dirk Kuyt'ın adı anılıyordu. Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Hakan Keleş ile anlaşma sağladı. İşte Hakan Keleş hakkında bilgiler...

HAKAN KELEŞ KİDMİR?

Hakan Keleş 8 Ocak 1972'de Sakarya'da dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

HAKAN KELEŞ'İN FUTBOL KARİYERİ

1993-1994 Edirnespor

1994-1996 Bursaspor

1996-1997 Kayserispor

1997-1998 Beypazarı Şekerspor

1998-2004 Ankaragücü

2005-2006 Antalyaspor

2006-2007 Çanakkale Dardanelspor

KONYASPOR'UN ANLAŞMAYA VARDIĞI HAKAN KELEŞ'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyeri

2008-2009 Ankaragücü (U-15)

2009-2010 Giresunspor (U-15)

2012 Ankaragücü (yrd. antrenör)

2018-2019 Sivasspor

2020-2023 Giresunspor





