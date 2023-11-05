Konyaspor Karagümrük karşısında da kazanamadı! Maçın ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

KONYASPOR'DA KAYIP SÜRDÜ

Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Çikalleshi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.

MAÇ SONRASI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Konyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Karagümrük karşısında da 2 puan kaybedilmesi sonrası kulüpten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.





