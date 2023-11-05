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Konyaspor Karagümrük karşısında da kazanamadı! Maçın ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı

05.11.2023 19:16 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Konyaspor Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanırken yaşanan puan kaybı sonrası Konyaspor olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığını duyurdu. İşte detaylar...

Konyaspor Karagümrük karşısında da kazanamadı! Maçın ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
1 - 1
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük

KONYASPOR'DA KAYIP SÜRDÜ

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Fatih Karagümrük'ün golünü 46. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren golü ise 90+7'de penaltıdan Sokol Çikalleshi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 11'e yükseltti. 4 maçın sonra ilk kez puan alan Konyaspor ise 10 puana ulaştı.

MAÇ SONRASI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

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Konyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Karagümrük karşısında da 2 puan kaybedilmesi sonrası kulüpten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.

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