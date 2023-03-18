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Konyaspor maçının yankıları sürüyor! Galatasaray'ın yıldız ismi Sergio Oliviera'dan hakeme kırmızı kart tepkisi... Video paylaştı!

18.03.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da alınan bu sonuç moralleri bozarken, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepkiler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu Sergio Oliveira karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda tartışmalara neden olan Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Konyaspor maçının yankıları sürüyor! Galatasaray'ın yıldız ismi Sergio Oliviera'dan hakeme kırmızı kart tepkisi... Video paylaştı!
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol ile rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, kritik bir haftada yaşanan puan kaybı camianın moralini bozmuştu.

HAKEM TEPKİSİ

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Mücadelede birçok dikkat çeken an yaşanırken, karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılıar'ın başarılı oyuncusu Sergio Oliviera sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

'KIRMIZI KART ÇIKMALI'

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Oliveira yaptığı paylaşımda Konyaspor maçında tartışmalara neden olan Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini dile getirdi.

VİDEO PAYLAŞTI

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Portekizli orta saha oyuncusu, yaşanan tartışmalı pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Normalde hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama buna sessiz kalınması imkansız. Dubois'e Konyaspor maçında yapılan açık bir kırmızı kart. Mağlubiyetin sorumluluğunu üstleniyoruz. Kazanmamız diğerlerinin canını yakıyor olabilir ama kaybedeceğimizden daha fazlasını kazanacağımıza alışın" ifadelerini yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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