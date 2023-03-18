Konyaspor maçının yankıları sürüyor! Galatasaray'ın yıldız ismi Sergio Oliviera'dan hakeme kırmızı kart tepkisi... Video paylaştı!

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmanın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gol ile rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar'ın 14 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, kritik bir haftada yaşanan puan kaybı camianın moralini bozmuştu.

HAKEM TEPKİSİ

Mücadelede birçok dikkat çeken an yaşanırken, karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılıar'ın başarılı oyuncusu Sergio Oliviera sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

'KIRMIZI KART ÇIKMALI'

Oliveira yaptığı paylaşımda Konyaspor maçında tartışmalara neden olan Leo Dubois ile Ahmet Oğuz arasındaki pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini dile getirdi.

VİDEO PAYLAŞTI

Portekizli orta saha oyuncusu, yaşanan tartışmalı pozisyonun videosunu paylaştı ve, "Normalde hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama buna sessiz kalınması imkansız. Dubois'e Konyaspor maçında yapılan açık bir kırmızı kart. Mağlubiyetin sorumluluğunu üstleniyoruz. Kazanmamız diğerlerinin canını yakıyor olabilir ama kaybedeceğimizden daha fazlasını kazanacağımıza alışın" ifadelerini yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

???? Sergio Oliveira'nın paylaşımı:



???? "Normalde hakem kararlarıyla ilgili konuşmam ama Dubois'ya yapılan net bir kırmızı kart. Bu mağlubiyetin sorumluluğunu üstleniyoruz ama kaybedeceğimizden çok daha fazlasını kazanacağımıza alışın." pic.twitter.com/4amKD4Klwr — Mynet Spor (@mynetspor) March 18, 2023



