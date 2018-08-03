Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshetti

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir süredir devam eden görüşmeler neticesinde 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiği belirtildi. Açıklamada, "Futbolcumuz Eto'o Atiker Konyaspor'umuza her anlamda önemli katkılar sağlamış takımımızda forma giydiği süre içinde hem antrenmanlarda hem de maçlarda kulübümüz adına maksimum düzeyde çaba göstermiştir. Samuel Eto'o'ya kulübümüze katkıları ve hizmetleri için camiamız adına teşekkür ediyor, karşılıklı olarak sıcak ve samimi duygular içinde gerçekleşen veda sonrasında, gelecekteki hayatının kendisine güzellikler, mutluluklar ve başarı getirmesini diliyoruz" denildi. Eto'o'nun, tesislerden ayrılmadan önce takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi. RIZA ÇALIMBAY: ETO'O İLE İYİ ŞEYLER BAŞARDIK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon için takımın tesislerde sürdürdüğü antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Eto'o'nun futbolu çok sevdiğini, kendisiyle çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'deki basın organlarının kendine göre yorum yapmasını eleştiren Çalımbay, "Bu konulardan birisi de Eto'o. Eto'o'yla biz Antalya'da da beraber çalıştık. Ben Antalya'da sonuncu bir takımı devraldım. O takımın başında da Eto'o vardı. Ben geldiğim zaman kadro dışı olan Eto'o'yla güzel bir diyalog içerisine girerek çok iyi şeyler başardık" diye konuştu. Çalımbay, Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde sezon sonu yeni transferlerin gelmesinin ardından Eto'o krizi çıktığını anlattı. "ETO'O'YLA HİÇBİR ZAMAN SORUNUM OLMADI"

O dönemde Eto'o'ya yapılan transfer teklifleri olduğunu belirten Çalımbay, "Sezon sonu Nasri ve diğer yeni gelen oyuncular olunca Eto'o da onların aldığı kadar para talep etti. Transferlerden sonra bazı sorunlar yaşanınca ben Antalyaspor'dan ayrıldım. Dolayısıyla benim Eto'o'yla hiç bir zaman sorunum olmadı" ifadelerini kullandı. Çalımbay Atiker Konyaspor'da göreve başladığında, tekrar Eto'o'yla çalışacağı için çok mutlu olduğunu aktardı. "ETO'O BOŞ KALMAZ"

Eto'o'nun başarılı bir şekilde futbol hayatına devam edeceğine inandığını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti: