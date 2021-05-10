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Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti

10.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 41. haftasındaki Konyaspor-Trabzonspor maçının başlama saati 17.00 olarak değiştirildi. Daha önce mücadelenin diğer Süper Lig maçları gibi 20.30'da başlayacağı açıklanmıştı.

Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin saati değişti. Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak Konyaspor - Trabzonspor mücadelesinin daha önce 20.30'da başlayacağı açıklanmıştı. Ancak TFF aldığı kararla maçın 17.00'de oynanmasına karar verdi.

Trabzonspor geçen hafta Antalyaspor galibiyetinin ardından sezonu 4. bitirmeyi garantilemişti. Konyaspor ise son iki hafta aldığı galibiyetlerle düşme potasının üstüne çıkmıştı.

Küme düşme ve şampiyonluk yarışını ilgilendirmediği için mücadelenin ertelendiği öğrenildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.


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Spor Toto Süper Lig Konyaspor Trabzonspor
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