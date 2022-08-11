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Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne, 3 dakikada yediği 2 golle veda etti

11.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz ile karşı karşıya geldi. İlk maçın 1-1 bittiği rövanş karşılaşmasında rakibini yenerek üst tura yükselmek isteyen temsilcimiz, 3 dakikada gelen 2 golle geriye düştü ve karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Avrupa Kupaları'na veda eden Konyaspor, sahadan boynu bükük ayrıldı.

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne, 3 dakikada yediği 2 golle veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'de fırtınalar estiren Konyaspor, 2. tur mücadelesinde BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup edip üçüncü turda Vaduz'un rakibi olmuştu. Liechtenstein ekibiyle ilk karşılaşmada 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu maçı kazanarak bir üst tura yükselmek istiyordu. Maçta 1-0 öne geçen temsilcimiz, 28 ve 31. dakikada gelen gollerle 2-1 geriye düştü ve sahadan 4-2 boynu bükük ayrıldı.

GOL PENALTIDAN GELDİ

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Maçın 17. dakikasında Hadziahmetovic yine sol kanattan korneri kullandı, savunmadan seken topta Calva yarım vole vurdu, Vaduz savunması topu çizgiden çıkardı, devamında Rahmanovic topu içeri çevirmek istedi fakat Gasser'in eline çarpınca top hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Guilherme fileleri sarstı ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

TOP AĞLARDA... SKOR 1-1 OLDU

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Gajic serbest vuruşta topu içeri kesti, Gasser kalabalık savunmanın arasından vurdu ve top ağlarımıza gönderdi. Skor 1-1 oldu.

2 DAKİKA SONRA BİR GOL DAHA

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Uğurcan'dan büyük hata... Ceza sahasına yakın noktada yediği baskı sonucu Uğurcan topu kaybetti, Sutter karşı karşıya kaldığı Sehic'i mağlup ederek skoru 2-1'e getirdi.

UMUTLAR TÜKENDİ

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Gabriel orta alanı çalımlarla geçti, soluna gönderdi, sağ kanattan içeri hareketlenen Tunahan'a gelen topta, gurbetçi futbolcu ayak içiyle yerden vuruşla fileleri sarst ve maç 3-1 oldu.

MAÇ 4-2 BİTTİ

89' Vaduz'un hızlı atağında Gasser skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. 90+5'de ise Konyaspor golü buldu. Maçın toplam skoru 5-3 Vaduz lehine sonuçlandı.

KONYASPOR - VADUZ 11'LER

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Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Robert Muric, Muhammet Demir.

Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel Isik, Iodice, Tolgahan Çiçek, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere.


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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Vaduz
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