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Konyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı. (BeIN SPORTS)

Konyaspor'un yeni hocası Bülent Korkmaz oldu

AYRINTILAR BİRAZDAN

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konyaspor bülent korkmaz

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