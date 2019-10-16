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Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.10.2019 07:46 | Son Güncelleme

Konyaspor, iki günlük iznin ardından Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 12 Ekim Cumartesi günü özel maçta Eskişehirspor ile karşılaşan ve sonrasında iki gün izin yapan Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan Riad Bajic, Ali Karakaya, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı katılmadı. U17 Takımından A. Samet Kaya, İzzet Karaboğa ve Şener Kaya’nın yer aldığı antrenmanda Paolo Hurtado ısınma bölümünün ardından takımdan ayrı olarak Atletik Performans Antrenörü Alper Aşçı yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 7’ye 4 ile devam etti. Oyuncular, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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