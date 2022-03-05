Konyasporlu futbolcu Sehic'den Şampiyonlar Ligi açıklaması!

İttifak Holding Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Ibrahim Sehic "Kaybettiğimiz halde iyi oynuyorduk. Bugün gerçekten çok güzel bir futbol ortaya koyduk. Hafta boyunca rakibimizi iyi analiz ettik. Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Şampiyonlar Ligi için umut konuşan Sehic "Taraftarlarımız bugün bizi çok güzel destekledi. Bizi böyle desteklemeye devam etsinler ki Şampiyonlar Ligi yolunda yürüyebilelim." ifadelerini kullandı.

Ibrahim Sehic "12 maçta kalemizi gole kapatmıştık. Son haftalarda konsantrasyon sıkıntısı yaşıyorduk. Bu maçta iyi konsantre olduk ve kalemizde gol görmedik." diyerek sözlerini noktaladı.

