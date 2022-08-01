Köpeğini gezdirmek için sokakta yürüyordu! Birden arkasından yaklaşan adam kadına saldırdı

NYPD tarafından yayınlanan video görüntüleri saldırganın 30 yaşındaki kurbanına arkadan yavaşça yaklaştığı anları gösterdi. Hiçbir şeyden habersiz bir şekilde köpeğini gezdiren kadın adamın hamlesiyle bir anda kendisini yerde buldu. Saldırgan cinsle tacizde bulunduğu kadını yere düşürdükten sonra sokakta park halindeki bir aracın arkasında doğru sürükledi.

KIYAFETLERİNİ PARÇALADI

Saldırgandan kendisini korumak için hareket etmeye başlayan kadın arabasının arkasına sıkıştı. O anlarda saldırgan kadının kıyafetleri parçalayarak isteğinin dışında temas etmeye başladı. Sokak ortasında cinsel tacize uğrayan kadının saldırı sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve şişliklerin olduğu belirtildi. Saldırganın elinden kurtulduktan sonra polise şikayette bulunan kadın tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı.



