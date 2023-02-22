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Köpek balığı nasıl yazılır, köpek balığı yazımı nasıl olmalıdır? Köpek balığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 05:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime bakımından oldukça geniştir. Türkçe gelişimi sırasında farklı farklı dillerden etkilenerek gelişimini sürdürmüştür. Bu etkileşim sırasında farklı şekillerde yeni kelimeler almış ve türetmiştir. Kelime türetme bakımından oldukça aktif olan Türkçe, çeşitli kelimeleri bir araya getirerek farklı anlamlarda yeni kelimeler oluşurmuştur. Dilimizde de genellikle bu kelimelerin yazımı karıştırılır. Peki, köpek balığı yazımı nasıl olmalıdır?

Köpek balığı nasıl yazılır, köpek balığı yazımı nasıl olmalıdır? Köpek balığı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Köpek balığı kelimesi yazımı sırasında en sık hataya düşülen kelimelerden biridir. Köpek balığı, farklı anlamlara sahip iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir kelimedir. Farklı anlamları karşılayan kelimelerin bir araya gelmesiyle yeni anlamda bir kelime türetilmiştir. "Köpek" ve "balık" kelimeleri ayrı ayrı ele alındığında farklı anlamlara sahip olsalar da "köpek balığı" olarak kullanıldığında tek bir anlamı ifade etmektedir.

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Köpek balığı nasıl yazılır?

Köpek balığı TDK sözlükte "Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı" şeklinde geçmektedir. Birleşik bir kelime olan köpek balığı yazımı en sık karıştırılan kelimelerden birisidir. Köpekbalığı, cümle içerisinde isim görevi görmektedir. Köpek balığı birleşik yazılması hâlinde yazım yanlışı yapılmış olmaktadır. "Köpek balığı bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabı ise Türk Dil Kurumunun kılavuzuna göre belirlenebilir. Köpek balığı doğru yazılışı TDK yazım kılavuzuna göre ayrı ayrı şekilde yazılmalıdır.

  • Köpek balığı – Doğru Kullanım
  • Köpekbalığı – Yanlış Kullanım
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Köpek balığı ayrı mı yazılır?

Türkçeyi daha doğru bir şekilde kullanabilmek için yazım kurallarının bilinmesi oldukça önemlidir. Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzuna göre köpek balığı ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Köpek balığı yazımı bitişik şekilde olduğu takdirde ise yanlış yazılmış olmaktadır. Köpek balığı birleşik şekilde yazılması cümlede anlam bozukluklarına sebep olabilmektedir. Köpek balığı doğru yazılışı ve yanlış yazılışına örnek vermek gerekirse:

  • Köpek balığı bütün denizlerde bulunabilen en tehlikeli canlı türlerindedir. (Doğru Kullanım)
  • En çok köpek balığı ile ilgili olan belgeselleri izlemeyi seviyordu. (Yanlış Kullanım)
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