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Köpek balıklarının saldırısına uğrayan genç kız çığlık çığlığa can verdi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 27.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Son yılların en gözde tatil rotalarından Bahamalar'da tekne turuna çıkan 21 yaşındaki genç kız, şnorkelle denizde yüzerken 3 köpek balığına yem oldu. Çığlıklar içinde can veren genç kızın yaşadığı vahşeti dünyada yankı uyandırdı.

Köpek balıklarının saldırısına uğrayan genç kız çığlık çığlığa can verdi!

Kaliforniya, Torrance'da yaşayan 21 yaşındaki Jordan Lindsey, Loyola Marymount Üniversitesi'nde Çevre İletişimi bölümünde okuyordu.

Lindsey, ailesiyle son zamanların en popüler tatil noktalarından biri olan Bahamalar'a gitti. Olay gerçekleştiği sırada Lindsey, ailesiyle birlikte Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Rose Adası yakınında domuzlarla birlikte yüzebileceği tekne turundaydı. Saat 2 civarında tekneden atladı, şnorkelle suya daldı ve her şey o anda oldu.

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The Sun'da yer alan habere göre Lindsey'in ailesi köpekbalıklarının yaklaştığını gördü ve kızlarını uyarmak için var gücüyle bağırdı ama Lindsey'in suyun içinde duyması imkansızdı. Lindsey'in korkunç saldırıda sağ kolu koptu ve sol kolu ile bacağı ise ısırıklar içindeydi.

Kraliyet Bahamalar Polis Kuvvetleri'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada, ailenin kızlarını kucaklayıp kıyıya koştuğunu Nassau'daki Doktor Hastanesine götürüldüğünü ancak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tekne turundaki turistler arasında bulunan 32 yaşındaki Teksaslı turist ve doktor Jace Holton, saldırıdan 45 dakika önce köpekbalığını bölgede yüzerken gördüğünü söyledi. Twitter'dan paylaştığı bu fotoğraf da sözlerinin kanıtı oldu.

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Lindsey'in ölümü, on yıldan uzun bir süredir Bahamalar'daki ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı olarak dünyada yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
bahamalar köpekbalığı

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