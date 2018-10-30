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Köpek isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern köpek isimleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 30.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

ailenizi yeni bir üye mi katılıyor. Sevimli bir köpek yavrusu insanlara büyük mutluluk verir. Peki sizin ayrılmaz bir parçanız olacak, sizi karşılıksız sevecek köpeğinize ne isim koyacaksınız. Gerek dişi gerek erkek köpeklere koyabileceğiniz pek çok farklı isim bulunuyor. Sizin için derlediğimiz köpek isimleri listesinden yardım alabilirsiniz.

Köpek isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern köpek isimleri

Bir köpek sahibi olmak heyecan verici bir duygudur. Köpekler sahiplerine çok bağlanırlar ki köpek sahipleri için de hayvanları adeta her şeyleridir. Tabii köpek sahibi olmanın en heyecanlı kısımlarından biri de köpeğe isim vermektir. Evcil hayvanlar içinde ismine en çok tepki veren hayvanlardandır köpekler. Ne isim koyacağım diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız köpek isimleri listesinden faydalanabilirsiniz.

KÖPEK İSMİ NASIL KONUR?

Köpeklere isim koyarken fikir verebilecek pek çok şey vardır. Köpeğinizin karakterinden, tüylerinin görünümüne kadar. Köpeğinizin yapacağı iş, örneğin bekçilik, çobanlık vb. De isim vermeyi etkileyen faktörlerdir. Örneğin koruma, bekçi köpeklerine genellikle kulağa daha sert, güçlü gelen isimler konulmaktadır.

DİŞİ KÖPEK İSİMLERİ
ALİCE ANGEL ARAP BABY
BAL BAMBİ BARBY BEBEK
BELLA BENEK BETSY BETTY
BEYAZ BIDIK BİBER BLACKY
BONCUK BONNİE BONY BRANDY
CANDY CANO CARMEN CHARLİE
CİNDY CİCİ CİNA CİNDY
COCO COOKİE ÇAKIL ÇITIR
DAISY DEYZİ DİNO DOLLY
DOLY DOST DUMAN DUSTY
DÜŞES ECE EMMA FINDIK
FISTIK GARİP GİNA GİNGER
GİPSY GİZMO GOLDIE GÜMÜŞ
GYPSİ HERA HONEY İRMA
JADE JENNY JESSY JOY
JUNİOR KARA KARABAŞ KARAKIZ
KARAM KARAMEL KATIA KIRPIK
KIZIM KONTES KÖPÜK KUKI
KURT KÜÇÜK LADY LAİKA
LEYDİ LİLİ LİNDA LİZ
LİZA LOKUM LOLA LOLİTA
LUCKY LUSİ LUSY MAGIE
MAYA MELİSSA MİA MİÇO
MİKİ MİNİ MİNİK MİŞA
MOLLY NALA NANA NANCY
NATAŞA NAZLI NİCKY NİKİ
NOEL PAMUK PANÇO PAPİ
PATİ PEPSİ PIRTIK PİA
PONPON PRENSES PUFFY PUIK
PUKİ PUPPY RAŞA REKS
RITA RİTA ROXY SACHA
SALLY SAM SAMBA SANDY
SASHA SHILA SINDY SİNDY
SİSİ SNOPPY SOFİ SOPHIE
SULTAN SUSAM SUZİ ŞANS
ŞEKER ŞİBA ŞİLA ŞİRİN
ŞİVA TANGO TARA TARÇIN
TEKİLA TESS TİNA TİNTİN
TONY TOPAK TOPİK TOSUN
VENÜS VİKİ YAĞMUR ZEYNA
ZEYTİN ZİLLİ

ERKEK KÖPEK İSİMLERİ
ALEX ALF ALFRED ARAP
ARES ARTHUR ASİL AŞKIM
ATEŞ BADİ BAKSİ BAMBAM
BANDY BARNEY BARNİE BARNY
BARON BART BAXİ BEYAZ
BIDIK BIZDIK BİBER BLACK
BLACKİE BLACKY BOBİ BOBO
BOBY BODY BONCUK BONO
BONY BOZO BRANDY BRAWNY
BRUNO BUDDY BUFFY BULKY
BULUT CAN CANCAN CANGO
CARLOS CARMEN CASPER CESUR
CHAMPY CHARLİE CİNO COCO
COOKİE ÇAKIL ÇAPKIN ÇİKO
ÇİRKİN ÇOMAR DALİ DARK
DİNGO DİNO DOBİ DOST
DUMAN DUSTY DÜK EFE
FELİX FINDIK FISTIK FİGO
FİŞEK FOXY FREDDY FUNNY
GARİP GEORGE GİPSY GİZMO
GOLDİE GOOFY GORBİ HAYDUT
HEKTOR HERKÜL HUGO İCE
İGOR İVAN JACK JEFF
JESSY JİMMY JOE JOHNNY
JOLLY JOY JUNİOR KARA
KARABAŞ KARAMEL KARTAL KEŞ
KOKO KONT KORSAN KÖPÜK
KRAL KUKİ KURT LASSİE
LEO LEON LOKUM LORD
LUCA LUCKY MAÇO MASKOT
MAX MAXI MAXIMUS MAXİ
MİCHEAL MICKY MİKE MİÇO
MİKİ MİNİK MİŞA MURPHY
NERO NİKİ ODİN OĞLUM
ORFE OSCAR OSKAR RAFİ
PAKO PAMUK PANÇO PANDA
PAPİ PASCAL PASHA PAŞA
PATİ PEPE PEPİTO PEPPER
PEPSİ PLUTO POLO PONÇİK
PONY PRENS PUFFY PUİK
PUNTO PUPPY RAMBO RASTA
REİS REKS REX RICKY
RİKİ RİKO ROBİ ROBİN
ROCKY RODİ ROMEO ROXY
RUDY RUSTY SACHA SAM
SEZAR SİMBA SOCRATES SUMO
SUNNY ŞAHİN ŞANS ŞANSLI
ŞEYTAN ŞİMŞEK TANGO TARÇIN
TARZAN TAZ TEDDY TEKİLA
TİGER TOBİE TOBİ TOBY
TOFFEE TOM TOMİ TOMMY
TOMY TONİ TONY TOPAK
TORUN TYSON UĞUR VİCTOR
VOTKA WHISKY YAMAN YANKEE
YUMOŞ ZEUS ZEYTİN ZORBA
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