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Köpeklerden kaçarken ağaçta mahsur kalan ayının imdadına köylüler yetişti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Artvin'in Şavşat ilçesinde köpeklerden korkarak ağaca çıkan yavru ayı, köylüler tarafından kurtarılarak Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Artvin’in Şavşat ilçesi Aşağı Koyunlu köyünde köpeklerden korkarak bir ağacın tepesi çıkan yavru ayı mahsur kaldı. Köyde yaşayan Aşkın Gümüş isimli vatandaş ağaçtan gelen sesleri fark etmesi üzerine, ağaca çıkarak yavru ayıyı bulunduğu yerden kurtardı.

DOĞAYA SALINDI

Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen yavru ayı, ekipler tarafından muayene edildi. Yavru ayının annesinin ayak izini takip eden ekipler, yavru ayıyı güvenli bölgede yeniden doğaya saldılar. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Şavşat ayı köpek

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