Köpeklerden kaçarken ağaçta mahsur kalan ayının imdadına köylüler yetişti

Artvin’in Şavşat ilçesi Aşağı Koyunlu köyünde köpeklerden korkarak bir ağacın tepesi çıkan yavru ayı mahsur kaldı. Köyde yaşayan Aşkın Gümüş isimli vatandaş ağaçtan gelen sesleri fark etmesi üzerine, ağaca çıkarak yavru ayıyı bulunduğu yerden kurtardı.
DOĞAYA SALINDI
Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen yavru ayı, ekipler tarafından muayene edildi. Yavru ayının annesinin ayak izini takip eden ekipler, yavru ayıyı güvenli bölgede yeniden doğaya saldılar. (İHA)
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