KOPENHAG GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ? Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Statta bunlar yasak!

Kopenhag Galatasaray maçının ertelenip ertelenmediği konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı sonrası orta hakem Meler'e yumruk attı. Bu olay sonrası TFF tüm maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. "Kopenhag Galatasaray maçı ertelendi mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kopenhag Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi...

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray - Kopenhag maçı ertelenmedi. Galatasaray - Kopenhag maçı bugün Danimarka'nın başkentindeki 42.305 seyirci kapasiteli Parken Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'NİN MAÇ İPTALİ AÇIKLAMASI

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Ardından ise TFF tarafından maçlar süresiz olarak ertelendi.

Faruk Koca yanında iki kişiyle Meler'e saldırdıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilirken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, adliyeye sabah saatlerinde sevk edilmişti. Bu sırada gözaltı sayısı da 6'ya yükselmişti.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA TUTUKLANDI!

Adliyedeki işlemlerinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Galatasaray maçı bugün (12 Aralık 2023 Salı) saat 23.00'de başlayacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kopenhag Galatasaray maçının hakemi Daniele Orsato olacak.

İtalyan hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Kopenhag Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise Michael Fabbri olacak.





