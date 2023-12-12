SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. KOPENHAG GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ? Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Statta bunlar yasak!

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ? Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Statta bunlar yasak!

12.12.2023 14:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag Galatasaray maçı canlı yayını sporseverler tarafından yakından takip edilecek. "Kopenhag Galatasaray maçı ertelendi mi?" sorusunun yanıtını merak eden birçok internet kullanıcısı, arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Teknik Direktör Okan Buruk'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma 42 bin 305 seyirci kapasiteli Parken Stadı'nda oynanacak. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı ertelendi mi? İşte detaylar...

Kopenhag Galatasaray maçının ertelenip ertelenmediği konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı sonrası orta hakem Meler'e yumruk attı. Bu olay sonrası TFF tüm maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. "Kopenhag Galatasaray maçı ertelendi mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kopenhag Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi...

333

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray - Kopenhag maçı ertelenmedi. Galatasaray - Kopenhag maçı bugün Danimarka'nın başkentindeki 42.305 seyirci kapasiteli Parken Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'NİN MAÇ İPTALİ AÇIKLAMASI

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Ardından ise TFF tarafından maçlar süresiz olarak ertelendi.

Faruk Koca yanında iki kişiyle Meler'e saldırdıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilirken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, adliyeye sabah saatlerinde sevk edilmişti. Bu sırada gözaltı sayısı da 6'ya yükselmişti.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA TUTUKLANDI!

Adliyedeki işlemlerinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı.

Kopenhag Galatasaray maç 2

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Galatasaray maçı bugün (12 Aralık 2023 Salı) saat 23.00'de başlayacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kopenhag Galatasaray maçının hakemi Daniele Orsato olacak.

İtalyan hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Kopenhag Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise Michael Fabbri olacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bak hastane çıkışında yanıtladı: Ligler ne zaman başlar?Bakan Bak hastane çıkışında yanıtladı: Ligler ne zaman başlar?
FIFA da olaya el attı! Infantino'dan Halil Umut Meler çağrısıFIFA da olaya el attı! Infantino'dan Halil Umut Meler çağrısı
Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktıHalil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kopenhag Galatasaray maçı canlı Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle Kopenhag Galatasaray maçı ertelendi mi Kopenhag Galatasaray maçı iptal mi Galatasaray Kopenhag maçı iptal mi Kopenhag Galatasaray maçı nerede maçı buruk yayınlanacak süper li maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

SP milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaşıp bayıldı

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Okulda yasak aşk skandalı! Sevgilisini 'eşi' diye tanıtmış

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Faruk Koca cezaevi yolcusu! İlk ifadesinde pişkin sözleri 'pes' dedirtti

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Halil Umut Meler ilk kez konuştu! İfadesi ortaya çıktı

Bakan Bak hastane çıkışında yanıtladı: Ligler ne zaman başlar?

Bakan Bak hastane çıkışında yanıtladı: Ligler ne zaman başlar?

FIFA da olaya el attı! Infantino'dan Halil Umut Meler çağrısı

FIFA da olaya el attı! Infantino'dan Halil Umut Meler çağrısı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.