Kopenhag Galatasaray maçının hakemi Daniele Orsato kimdir, nereli ve kaç yaşında? Daniele Orsato Kopenhag Galatasaray maçını yönetecek

Daniele Orsato Kopenhag Galatasaray maçında düdük çalacak. İtalyan hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Kopenhag Galatasaray maçının dördüncü hakemi ise Michael Fabbri olacak. Kopenhag Galatasaray maçı için geri sayım sürerken İtalyan Hakem hakkında yapılan araştırmalarda hız kazandı. Daniele Orsato vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Galatasaray maçının hakemi Daniele Orsato'nun biyografisi...

DANİELE ORSATO KİMDİR?

Daniele Orsato 23 Kasım 1975 yılında Montecchio Maggiore, İtalya'da dünyaya geldi.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ DANİELE ORSATO'NUN KARİYERİ

Serie A'da görev yapan hakem, 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur. 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiştir.





