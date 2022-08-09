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  4. Köprücük kemiği kırılmıştı! Sıla "Moral bozukluğuyla yazıyorum" diyerek üzücü haberi verdi

Köprücük kemiği kırılmıştı! Sıla "Moral bozukluğuyla yazıyorum" diyerek üzücü haberi verdi

09.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce sakatlanan ve bu yüzden pek çok konserini iptal etmek zorunda kalan Sıla'nın talihsizliği sürüyor. 'Şarkıcı' adlı albümüyle sahnelere dönen Sıla'dan kötü haber geldi. Sıla, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu ve kötü haberi verdi.

Köprücük kemiği kırılmıştı! Sıla "Moral bozukluğuyla yazıyorum" diyerek üzücü haberi verdi

Köprücük kemiği kırıldığı için bir süre sahnelerden uzak kalan Sıla'dan bir kötü haber daha geldi. 15 şarkılık yeni albümü ‘Şarkıcı’yı dinleyicisiyle buluşturan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, koronavirüse yakalandı.

Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konserlerini ertelediğini duyurdu. Sıla, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Herkese selamlar... Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek..."

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