Köprüden atladı, buza çakıldı

Bir adam buz tutmu\u015f nehre atlamak isteyince olanlar oldu.\nBuzun ince oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnen adam k\u00f6pr\u00fcden a\u015fa\u011f\u0131 atlay\u0131nca, yere y\u0131\u011f\u0131l\u0131p kald\u0131. V\u00fccudunda k\u0131r\u0131klar olu\u015fan adam hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken, durumunun ise ciddi oldu\u011fu belirtildi.Hen\u00fcz 13 ya\u015f\u0131nda ama g\u00fcnde bin dolar kazan\u0131yor!Adam\u0131 fena kand\u0131rd\u0131Ne yapt\u0131ysa polisten ka\u00e7amad\u0131
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