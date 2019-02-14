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Köprüden atladı, buza çakıldı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 21:38 | Son Güncelleme

Köprüden, buz tutmuş nehre atlayan adam zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan adamın yardımına arkadaşları koştu.

Bir adam buz tutmuş nehre atlamak isteyince olanlar oldu.

Buzun ince olduğunu düşünen adam köprüden aşağı atlayınca, yere yığılıp kaldı. Vücudunda kırıklar oluşan adam hastaneye kaldırılırken, durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
buz köprü

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