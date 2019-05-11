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Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde köpüren havuz görenleri şaşkına çevirdi.

Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı.

Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte su köpürdü. Havuz köpükle kaplandı. Köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi. Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas köpüren havuz süs havuzu

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