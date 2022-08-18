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Koreli fenomen Chaby Han'dan Serdar Ortaç filmi için yanıt! "Göreve hazırım"

18.08.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hayatım film oluyor' şeklinde açıklamada bulunan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, filmde kendisini Japon'a benzeyen birinin oynamasını istediğini söylemişti. Ünlü isme Koreli fenomen Chaby Han'dan şaşırtan bir yeşil ışık geldi. Chaby Han, Ortaç'ın bu isteğine Twitter üzerinden cevap verdi.

Koreli fenomen Chaby Han'dan Serdar Ortaç filmi için yanıt! "Göreve hazırım"

Geçtiğimiz senelerde televizyon ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem çokça izlenen Elin Oğlu programıyla üne kavuşan Koreli Chaby Han, Türk nişanlısı Gülce Elibol ile dünyaevine girmişti. YouTuberlık ile uğraşan ve sosyal medyada da aktif olmaya devam eden isim, Serdar Ortaç'ın biyografi filminde oynayabileceğini söyledi.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir programda hayatının film olacağını açıkladı. Biyografi filminin yapılacağını duyuran isim, "Senaryoya bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" şeklinde konuştu.

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"JAPON'A BENZEYEN BİRİ OYNASIN" DEMİŞTİ

Muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusunu "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" şeklinde yanıtlayan isme ise yanıt gecikmedi.

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"GÖREVE HAZIRIM"

Koreli fenomen Chaby Han, sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir dille Serdar Ortaç'a "Göreve hazırım" yanıtını verdi.

Chaby Han'ın bu sözlerine takipçilerinden de çokça beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chaby Han
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