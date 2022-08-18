Koreli fenomen Chaby Han'dan Serdar Ortaç filmi için yanıt! "Göreve hazırım"

Geçtiğimiz senelerde televizyon ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem çokça izlenen Elin Oğlu programıyla üne kavuşan Koreli Chaby Han, Türk nişanlısı Gülce Elibol ile dünyaevine girmişti. YouTuberlık ile uğraşan ve sosyal medyada da aktif olmaya devam eden isim, Serdar Ortaç'ın biyografi filminde oynayabileceğini söyledi.

FENOMEN CHABY HAN'DAN SERDAR ORTAÇ'A YEŞİL IŞIK!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir programda hayatının film olacağını açıkladı. Biyografi filminin yapılacağını duyuran isim, "Senaryoya bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" şeklinde konuştu.

"JAPON'A BENZEYEN BİRİ OYNASIN" DEMİŞTİ

Muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusunu "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" şeklinde yanıtlayan isme ise yanıt gecikmedi.

"GÖREVE HAZIRIM"

Koreli fenomen Chaby Han, sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir dille Serdar Ortaç'a "Göreve hazırım" yanıtını verdi.

Chaby Han'ın bu sözlerine takipçilerinden de çokça beğeni ve yorum yağdı.





