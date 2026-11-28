Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Eleni' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ava Yaman şimdi de sosyal medyadaki son pozlarıyla dikkat çekti.

Her davete oldukça doğal bir şekilde katılan ve makyaj yapmayan Ava Yaman'ın VIP araç içerisindeki kareleri yine çok beğenildi.

YORUM YAĞDI

Ava Yaman bir kez daha doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Genç oyuncunun peş peşe yayınladığı karelere sosyal medyada; 'Bir başka güzel', 'Her haline bayılıyorum', 'Doğal güzel diye buna denir' şeklinde yorumlar yapıldı.

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 19 Kasım 2006 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

2023 yılında "Bir Derdim Var" dizisinde canlandırdığı "Özge" karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yaman, TRT 1'de yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki "Eleni Miryano" rolüyle geniş kitlelerce tanınarak büyük bir çıkış yakalamıştır.