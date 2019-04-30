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Korfu: Yunanistan’ın İtalya Kokan Adası

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SEYAHAT  | 30.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

İtalyan mimarisi ve masmavi berrak sularıyla Yunan adasına benzemeyen bu adaya bir kez gelince, her Yunanistan seyahatinizde rotanızı Korfu’ya çevirmek isteyeceksiniz. Seyahat sevginize bambaşka bir boyut kazandıracak Korfu Adası’nı mutlaka listenize eklemelisiniz.

Korfu: Yunanistan’ın İtalya Kokan Adası

Korfu şehir merkezi kendinizi adeta bir İtalyan şehrinde hissettiren dar sokakları, renkli mimari yapısı ve canlılığı sayesinde sizi hemen büyülüyor. Birçok cafe, restaurant ve dükkanların olduğu merkezde dolaşıp sokakların keyfini çıkarıp alışveriş yapabilirsiniz. Uzun süre Roma, Bizans ve Venedik hakimiyetinde kalan şehirde Yunan mutfağı da biraz etkilenmiş durumda. Caddelerde bol bol İtalyan restaurantı var.

Cennet Kumsalları

Korfu, İyon denizinin muhteşem mavi tonlarını barındıran, gerçekten de berraklıktan gözlerinizi kamaştıracak harika plajlara sahip.

İşte bunlardan birkaçı;

Canal D’Amour

Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere buranın çok farklı doğal bir yapısı var. İki kayanın arasında ve hatta mağaraların içinde yüzebiliyorsunuz bundan dolayı çok farklı ve eğlenceli. Çok popüler olduğu için genelde çok kalabalık ama yüzmek ve fotoğraf çekilmek için harika bir yer.

La Grotta

İçeri girdiğinizde müzik sizi karşılıyor ve içeride hem yemek yiyip hem de bir şeyler içebileceğiniz bir barı mevcut. Beach özel değil ama gerçekten içeride yerel halkın vakit geçirdiği ve denize girdiği güzel bir ortam var. Çok ufak bir koyu olmasına rağmen denizi aşırı berrak, bu koyda mavinin her tonunu görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan korfu

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