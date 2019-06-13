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Korku dolu anlar! Annesi ve kardeşi kriz geçirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.06.2019 20:54 | Son Güncelleme

Düzce kent merkezinde bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklenirken kaza kameraya yansıdı.

Kaza; akşam saatlerinde Düzce kent merkezinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kaldırımda ailesi ile birlikte gitmekte olan 7 yaşındaki G.S.K. annesinin elinden kurtularak karşıya geçmek için park halindeki araçların arasından yola fırladı. Bu esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Metin K.’nın kullandığı kamyonet, yola fırlayan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 7 yaşındaki G.S.K. bir anda kendini yerde buldu.

Kamyonetin çarptığı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları minik çocuğu, ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırdılar.

ANNESİ VE KARDEŞLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diğer taraftan kazayı gören küçük kızın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirirken, anne telefonla eşine bilgi vermek istedi. Ancak konuşamayınca devreye trafik polisleri girdi. Polisler babaya çocuğuna kamyonetin çarptığını ancak durumunun iyi olduğunu söylediler. Kamyonetin çarptığı G.S.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

7 yaşındaki G.S.K.’ya kamyonetin çarpma anı ve çocuğun yerde sürüklenme anı ise kameralara yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rabbim bizleri evlat acısıyla sınama sın verilmiş sadakasi varmış çok şükür binlerce şükür...
şehir içindi yavaş ve dikkatli gitmek lazım adam çarptıktan sonra baya sürüklendi demekki hızlıydı çocuğa suç bulmuyorum görme engelli biride yola çıkabilirdi sonuçta ona göre gitmek lazım
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