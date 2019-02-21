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Korku filmleri izleyenler dikkat: 'Kilo aldırıyor'

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SİNEMA TV  | 21.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

ABD’deki üniversitede yapılan korku filmleriyle ilgili bir araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

Korku filmleri izleyenler dikkat: 'Kilo aldırıyor'

İzlerken zaman zaman yerimizden sıçramamıza sebep olan korku filmleri, aynı zamanda kilo almamıza da neden oluyormuş. ABD'deki Lübnan Amerikan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, korku filmi izleyenlerin kilo alma eğiliminde olduğunu gösterdi.

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Yapılan araştırmada, şiddet ve korku içeren filmlerin insanları stres altına soktuğu, gergin hale getirdiği ve insanların bu duyguları atıştırarak örtmeye çalıştığı belirtildi. Romantik komedi ve biyografik filmlerdeyse izleyicilerin aynı tepkileri göstermediği, çikolata ve cips gibi atıştırmalıklara yönelmediği anlaşıldı.

Daha önce gerçekleştirilen başka bir araştırma da şiddet içeren video oyunlarının insanın iştahını artırdığı açıklanmıştı.

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korku filmi Lübnan Amerikan Üniversitesi

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