Korkunç el heykeli! Şehir Galerisi'nden sizi izliyor olacak

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a getirilen 'korkunç' el heykeli, şehir sakinlerini ürküttü. Üzerinde bir insan yüzü olan el heykeli, şehir merkezinde bulunan galerinin çatısına yerleştirildi.

3 YIL BOYUNCA ORADA DURACAK

2016 yılında yapılan heykel, daha önce South Island'daki Christchurch Sanat Galerisi'nin çatısında sergileniyordu. Wellington şehir galerisinin çatısına helikopterle getirilen eserin burada önümüzdeki 3 yıl boyunca sergileneceği öğrenildi.

74 BİN DOLARA MAL OLDU

Şehir sakinleri ise, 'ürkütücü' buldukları bu heykeli 'kabul gibi' ifadeleriyle nitelendiriyor. Başkente getirilen heykelin, taşınacağı vincin tasarımından taşımaya kadar toplamda 74 bin dolara mal olduğu belirtildi.

185 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEPREMİN ARDINDAN TASARLAMIŞ

Avustralya Melbourne'da yaşayan ve 'rahatsız edici' çalışmalarıyla bilinen Yeni Zelandalı sanatçı Ronnie van Hout tarafından yapılan bu eserin ismi ise 'Quasi'. Çalışmasını 'kısmi bir portre' olarak tanımlayan sanatçı, eserini Christchurch'da 2011 yılında gerçekleşen ve 185 kişinin öldüğü deprem felaketinin ardından tasarlamış.