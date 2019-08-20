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Korkunç el heykeli! Şehir Galerisi'nden sizi izliyor olacak

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

O şehrin merkezinde bulunan sanat galerisinin çatısına yerleştirilen ve George Orwell'ın 'Büyük birader seni izliyor' dizelerini hatırlatan beş metrelik heykel, şimdiden şehir sakinlerinin 'kabusu' haline geldi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a getirilen 'korkunç' el heykeli, şehir sakinlerini ürküttü. Üzerinde bir insan yüzü olan el heykeli, şehir merkezinde bulunan galerinin çatısına yerleştirildi.

3 YIL BOYUNCA ORADA DURACAK

2016 yılında yapılan heykel, daha önce South Island'daki Christchurch Sanat Galerisi'nin çatısında sergileniyordu. Wellington şehir galerisinin çatısına helikopterle getirilen eserin burada önümüzdeki 3 yıl boyunca sergileneceği öğrenildi.

74 BİN DOLARA MAL OLDU

Şehir sakinleri ise, 'ürkütücü' buldukları bu heykeli 'kabul gibi' ifadeleriyle nitelendiriyor. Başkente getirilen heykelin, taşınacağı vincin tasarımından taşımaya kadar toplamda 74 bin dolara mal olduğu belirtildi.

185 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEPREMİN ARDINDAN TASARLAMIŞ

Avustralya Melbourne'da yaşayan ve 'rahatsız edici' çalışmalarıyla bilinen Yeni Zelandalı sanatçı Ronnie van Hout tarafından yapılan bu eserin ismi ise 'Quasi'. Çalışmasını 'kısmi bir portre' olarak tanımlayan sanatçı, eserini Christchurch'da 2011 yılında gerçekleşen ve 185 kişinin öldüğü deprem felaketinin ardından tasarlamış.

DONALD TRUMP'A BENZETİLDİ

Eserin daha önce bulunduğu sanat galerisinde yer alan bilgilere göre heykel, kimi zaman ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilse de, sanatçının vücut parçalarının taramaları sonucunda oluşturulmuş. Heykel aynı zamanda Notre Dame'ın Kamburu eserindeki Quasimodo'ya da atıfta bulunuyor.

'SİZİ İZLİYOR OLACAK'

Eserin Christchurch'a 'artık lazım olmadığını' belirten galeri tarafından yapılan açıklamada "Bu sezon Wellington Şehir Galerisi'nin çatısında sizi izliyor olacak" ifadelerine yer verildi.

HEYKELE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise heykelle ilgili olarak çok sayıda yorum yapıldı. Bu yeni eser şehir sakinleri tarafından genellikle korkunç bulunurken, bir Christchurch sakini ise "Yani, yüzü olan el artık Christchurch'da değil, ve dürüst olmak gerekirse onu özleyeceğim, ama şimdi Wellington o şeyin getirdiği saf terörü hissedebilir" ifadelerini kullandı.

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el heykeli Yeni Zellanda Donald Trump Big Brother george orwell

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