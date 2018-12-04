Korkunç! Gökyüzünden binlerce ölü yarasa yağdı!

Zira bahçesinde binlerce yarasa ölüsü vardı.
Komşuları gökten düşerken görmüş
Avustralya'da yaşayan Philippa Schoor bir sabah uyanıp evinin kapısında gördükleriyle dehşete kapıldı.
Zira kadının kapısının önündeki bahçede yaklaşık 5 bin adet ölü yarasa vardı. Olayın aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.
Uzmanlar ani bir sıcak hava dalgasının çok sayıda yarasayı bir anda öldürebileceğini söylüyor.
Çok sayıda bölge sakini ise ölü yarasaları gökten düşerken gördüğünü iddia ediyor. Kısa süre içinde etrafa kötü koku yaymaya başlayan ölü yarasalar yüzünden Schoor ve iki çocuğu evlerini terk ederek 5 geceyi evlerinden uzak bir lokasyonda geçirmek zorunda kaldılar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum