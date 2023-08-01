MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Korkunç mesajlardan sonra paylaşım yaptı! Hande Baladın'a destek mesajı yağdı

Korkunç mesajlardan sonra paylaşım yaptı! Hande Baladın'a destek mesajı yağdı

01.08.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın kendisine gelen şoke eden tehdit mesajlarıyla zor günler geçirdi. "Can güvenliğim yok" diyerek suç duyurusunda bulunan başarılı sporcu son pozuyla dikkat çekti. Hande Baladın'a destek mesajları yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın sosyal medyadan aldığı tehdit mesajlarıyla şoke oldu. Mustafa N. isimli kişi "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde tehditlerle milli sporcuyu korkuttu.

Saldırgan kişi Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde bulundu.

Tuvalet pozları tepki çekmişti! İç çamaşırlarıyla klozette... Tuvalet pozları tepki çekmişti! İç çamaşırlarıyla klozette...

Suç duyurusunda bulunan ve gündem olan Hande Baladın sosyal medyada bir pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Başarılı voleybolcuya dakikalar içinde onlarca destek mesajı geldi. Hande Baladın'a gelen mesajlardan bazıları şöyle:

Kan donduran tehdit! "Arabanı tararım" deyip şirket binasını bastı... Kan donduran tehdit! "Arabanı tararım" deyip şirket binasını bastı...
  • Sen çok güçlü bir kadınsın ve arkanda da seni çok seven bir ailen var
  • Sonuna kadar destekçiniz
  • Yanındayız Handem
  • Her zaman gül desteğimiz seninle...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamerayı kapattığını sanıp küfür etti hemen sildi ama... Kendini savunduKamerayı kapattığını sanıp küfür etti hemen sildi ama... Kendini savundu
Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kimmiş! Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kimmiş!
90'lara damga vuran şarkının klibindeki güzel bakın kimmiş! 90'lara damga vuran şarkının klibindeki güzel bakın kimmiş!
Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.