Korkunç mesajlardan sonra paylaşım yaptı! Hande Baladın'a destek mesajı yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın sosyal medyadan aldığı tehdit mesajlarıyla şoke oldu. Mustafa N. isimli kişi "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde tehditlerle milli sporcuyu korkuttu.

Saldırgan kişi Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde bulundu.

Suç duyurusunda bulunan ve gündem olan Hande Baladın sosyal medyada bir pozunu paylaştı.

Başarılı voleybolcuya dakikalar içinde onlarca destek mesajı geldi. Hande Baladın'a gelen mesajlardan bazıları şöyle: