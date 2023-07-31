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Milli voleybolcu Hande Baladın'a gelen mesajlar kan dondurdu! Saldırgan o binaya zorla girmeye çalıştı

31.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Hande Baladın saldırgan Mustafa N'nin attığı mesajlarla korku dolu günler yaşıyor. Mustafa N'nin sosyal medyadan tehdit mesajları atması sonrası milli voleybolcu şikayetçi oldu. Saldırganın Hande Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ve sponsor firmanın yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştığı da öne sürüldü.

Milli voleybolcu Hande Baladın aldığı mesajlarla şoke oldu. "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderen edilen şüpheli Mustafa N bununla da kalmadı Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ve sponsor firmanın yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalıştı. öne sürüldü.

İddiaya göre, milli voleybolcu Hande Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.

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KAN DONDURAN MESAJLAR

Mustafa N, aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdürdü. Hande Baladın'a yönelik, "Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı...", "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor.(...) Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı.

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Bu paylaşımlar üzerine can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine şüphelinin emniyet tarafından adres araştırmasının sürdüğü de öğrenildi.

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ŞİRKET BİNASINA ZORLA GİRMEK İSTEDİ

Baladın'ın avukatı Efe Oğuz tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "20 Temmuz 2023 tarihinde tespit edildiği üzere müvekkil Hande Baladın'a sosyal medya aracılığı ile taciz ve tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtları gönderen M.N. isimli şahıs, söz konusu paylaşımlarıyla müvekkil açısından korku ve endişeye sebebiyet vermiştir. Aynı şahıs müvekkilin oynamakta olduğu Eczacıbaşı Dynavit voleybol takımı ve sponsorunun yer aldığı şirket binasına zorla girmeye çalışmak ve zarar vermek suretiyle aleni şekilde rahatsızlık yaratmaya devam etmiştir. Şüpheli hem müvekkil, hem sponsor şirket çalışanlarının can ve mal güvenliğine ilişkin tehlike arz ettiğinden hakkında hukuki işlem başlatılması zarureti hasıl olmuştur. Savcılık ve emniyet tarafından tüm işlemler özenle takip edilmekte olup şüpheli hakkında gereğinin yapılacağı hususunda Türk yargı ve emniyetine güvenimiz sonsuzdur" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın sosyal medya

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