Mynet Trend

Korkunç olay! Annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldürdü

sesamos sesamos
YAŞAM  | 14.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Antalya'da, lise öğrencisi Salih B. (15), annesi Hatice B.(39) ile tartışan babası Halil İbrahim B.'yi (48) sol koltuk altından 3 kez bıçakladı. Halil İbrahim B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Salih B. polis ekiplerince suç aletiyle gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1071 Sokak'ta iki katı gecekonduda meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Halil İbrahim B. bir yakını için bankadan kredi çekti. Kredi taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle Hatice B., eşi Halil İbrahim B. ile tartışmaya başladı. Halil İbrahim B., 'Ödenmediyse ödenmesin, ben öderim' diyerek eşine tepki gösterdi.

Bu sırada ikilinin tartıştığını gören oğulları Salih B., babasına annesine kızmamasını söyledi. Bu kez Salih B. ile Halil İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salih B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde kalp masajı yapılan Halil İbrahim B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahim B. doktorların tüm müdahalesine rağmen burada yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri ise suç aletiyle olay yerinde bekleyen Salih B.'yi gözaltına aldı. Anne Hatice B. de ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan komşulardan biri olayla ilgili "Evden gürültü geliyordu. İçeriden 'yetişin komşular ölüyor' diye ses geliyordu. Biz ne olduğunu anlayamadık. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Daha sonra öğrendik ki oğlan babasını bıçaklamış" dedi.

(DHA)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Çaresizce izledi! Araçlar bomba gibi patladıÇaresizce izledi! Araçlar bomba gibi patladı
Kokpitten çok özel görüntüler yayınlandı!Kokpitten çok özel görüntüler yayınlandı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekmişti! Yeni gelişme

Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekmişti! Yeni gelişme

TEM'de zincirleme kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM'de zincirleme kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da yediemin otoparkında yangın

Çaresizce izledi! Araçlar bomba gibi patladı

İzmir'de Solotürk nefes kesti! Kokpitten çok özel görüntüler

Kokpitten çok özel görüntüler yayınlandı!

Artvin'de görüntülendi! Şehre inen domuzlar motosiklete çarptı

Görüntüler Artvin'den... 'Karşımıza çıkabilir dedim'

Kötü koku üzerine harekete geçildi! Şüpheli ölüm

Kötü koku üzerine harekete geçildi! Şüpheli ölüm

Avcılar'da hareketli anlar! Kayalıklarda yürüyordu...

Avcılar'da hareketli anlar! Kayalıklarda yürüyordu...

Çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi! Çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış...

Çığlık sesleri ekipleri harekete geçirdi! Çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.