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Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.09.2019 20:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde erkek cesedi bulundu.

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir apartmanın kazan dairesine inen apartman sakini, yerde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Ömer Altunay'a (68) ait olduğunu belirledi.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Altunay'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altunay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)

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