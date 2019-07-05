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Korkunç olay! Seks yapmak istemeyen eşinin cinsel organını kesti

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 05.07.2019 20:10 | Son Güncelleme

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir kadın, kendisiyle seks yapmak istemeyen kocasının penisini kesti. Dehşet verici olayın ardından kadın kayıplara karıştı.

Korkunç olay! Seks yapmak istemeyen eşinin cinsel organını kesti

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; dehşet verici olan 30 Haziran’da yaşandı. 35 yaşındaki Beatrice Acen, eve aşırı alkollü geldi ve 46 yaşındaki kocası Moses Okot ile cinsel ilişkiye girmek istedi.

Çiftçi olduğu belirtilen Okot, gün boyunca avda olduğunu ve eve henüz döndüğünü söyledi. Sonrasında ise yemek yiyip yattığını anlattı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Talihsiz adam uykudan uyandığında pantolonunun kan revan içinde olduğunu fark etti. Dehşet verici olayın ardından Acen kayıplara karıştı.

Moses Okot, “Bir erkek olarak, böylesi bir şeye müsamaha gösteremezdim, bu nedenle de düzelir umuduyla onunla seks yapmama kararı aldım” şeklinde konuştu.

Okot’un daha önce de karısının şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. İkilinin yaşadığı köyün lideri, “Geçen yıl da Beatrice Acen, kocasının köprücük kemiğini kırmıştı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda cinsel organ

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