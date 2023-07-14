Korkusuz Korkak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Show TV yayın akışı

Korkusuz Korkak filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Kemal Sunal ve Ali Şen'in başrollerde olduğu Korkusuz Korkak filmi yayınlandığı her dönemde büyük ilgi ile takip edildi. İşte Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve 14 Temmuz Show TV yayın akışı...

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.

Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal- Mülayim Sert

Turgut Özatay - Ayı Abbas

Ayşin Atav - Hemşire Sevil

Nejat Gürçen - Patron

Zafer Önen - Müdür

Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim

Rıza Pekkutsal - Memur

Belkıs Dilligil - Melek

Hakkı Kıvanç - Hakkı

Aynur Akkum - Esin

Renan Fosforoğlu - Doktor Celal Bey

Muhteşem Durukan - Sansar Selim

Zeki Alpan - Nuri Amca

Muzaffer Nebioğlu - Mehtap

14 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

21:45 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

23:50 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)

01:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

02:45 Maviye Sürgün

