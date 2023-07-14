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Korkusuz Korkak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Show TV yayın akışı

14.07.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkusuz Korkak filmi Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Kemal Sunal'ın en beğenilen filmlerinden olan yapımın yönetmenliğini Natuk Baytan yapmıştır. Filmin konusu, oyuncuları ve çekim yerleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Korkusuz Korkak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Korkusuz Korkak nerede ve ne zaman çekildi? Show TV yayın akışı...

Korkusuz Korkak filmi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Kemal Sunal ve Ali Şen'in başrollerde olduğu Korkusuz Korkak filmi yayınlandığı her dönemde büyük ilgi ile takip edildi. İşte Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve 14 Temmuz Show TV yayın akışı...

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.

Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal- Mülayim Sert
Turgut Özatay - Ayı Abbas
Ayşin Atav - Hemşire Sevil
Nejat Gürçen - Patron
Zafer Önen - Müdür
Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim
Rıza Pekkutsal - Memur
Belkıs Dilligil - Melek
Hakkı Kıvanç - Hakkı
Aynur Akkum - Esin
Renan Fosforoğlu - Doktor Celal Bey
Muhteşem Durukan - Sansar Selim
Zeki Alpan - Nuri Amca
Muzaffer Nebioğlu - Mehtap

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14 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
21:45 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
23:50 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
01:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
02:45 Maviye Sürgün

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