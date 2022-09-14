Başrolünde Kemal Sunal'a Turgut Özatay, Ayşin Atav gibi isimlerin yer aldığı Korkusuz Korkak filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yer alıyor. 1979 yapımı bu filmin yönetmenliğini Natuk Baytan senaryosunu ise Erdoğan Tünaş üstlendi. Peki Korkusuz Korkak ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Memur olan ve mütevazi bir hayat yaşayan Mülayim bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gider. Doktordan, yalnızca 6 aylık ömrünün kaldığını öğrenen Mülayim, girişmeyeceği işlere girişir.

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal (Mülayim Sert)

Turgut Özatay (Ayı Abbas)

Ayşin Atav (Hemşire Sevil)

Nejat Gürçen (Patron)

Zafer Önen (Müdür)

Hikmet Taşdemir (Gaddar Kerim)

Rıza Pekkutsal (Memur)

Belkıs Dilligil (Melek)

Hakkı Kıvanç (Hakkı)

Aynur Akkum (Esin)

Renan Fosforoğlu (Doktor Celal Bey)

Muhteşem Durukan (Sansar Selim)

Zeki Alpan (Nuri Amca)

Muzaffer Nebioğlu (Mehtap)

Yavuz Şeker (Amorti Kazım)

Kamer Sadık (Mülayim Ters)

Remziye Fırtına (Bedia Hanım)

Yadigar Ejder (Tetikçi)

Yaşar Şener (Basın)

Ajlan Aktuğ (Topal Hüsnü)

Orhan Çoban (Kör Hamza)

