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Korkutan Görüntü! Romanya’da meydana gelen dev hortum görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyinde meydana gelen dev hortum en az 7 kişinin yaralamasına yol açtı. Hortum sırasında kaydedilen görüntü ise hortum şiddetinin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyindeki Drajna'da meydana gelen dev hortum korkuttu. Bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşatan doğa olayında en az 7 kişinin yaralandığı belirtilirken içinde 39 yolcu bulunan otobüsün de devrildiği belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Romanya hortum

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