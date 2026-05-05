Korkutan kehanetler yeniden gündemde: Nostradamus işaret etti!

16.yüzyılın ünlü kahini Nostradamus, bu kez 2026 yılına dair iddia edilen kehanetleriyle yeniden gündeme geldi. Yüzyıllar önce kaleme aldığı ve “Les Prophéties” adlı eserinde yer alan şifreli dörtlükler, dünya genelinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

“7 AYLIK BÜYÜK SAVAŞ” İDDİASI

Nostradamus’a atfedilen bir kehanette “yedi ay sürecek büyük savaş” ifadeleri yer alıyor. Metinde geçen “ölüm ve yıkım” vurgusu, bazı yorumcular tarafından günümüzdeki Rusya-Ukrayna savaşıyla ilişkilendiriliyor.

Benzer şekilde bazı eski dizelerde de “iki şehirde görülmemiş felaketler” ifadelerinin bulunduğu ve bunun geçmişte Hiroşima ile Nagazaki’ye atılan atom bombalarına işaret ettiği öne sürülüyor.

“GİZEMLİ ARI SÜRÜSÜ” DİKKAT ÇEKTİ

Bir diğer dikkat çeken kehanet ise “gece baskınında ortaya çıkan büyük arı sürüsü” ifadesi oldu. 26 sayısıyla ilişkilendirilen bu yorum, sembolik bir felaket ya da toplumsal kaos ihtimali olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, bu tür ifadelerin son derece muğlak olduğunu ve farklı şekillerde yorumlanabileceğini belirtiyor.

“ÜNLÜ BİR İSİM YILDIRIM ÇARPMASIYLA ÖLEBİLİR” İDDİASI

Bir başka dörtlükte ise “gündüz vakti büyük bir adamın yıldırım tarafından vurulacağı” iddiası yer alıyor. Bu kişinin bir lider, kraliyet üyesi ya da dünya çapında tanınan bir ünlü olabileceği öne sürülüyor. Ancak bu yorumun tamamen spekülatif olduğu da vurgulanıyor.

“KAN GÖLÜ” YORUMU TARTIŞMA YARATTI

En dikkat çekici kehanetlerden biri ise İsviçre ile ilişkilendirilen ifade oldu. Metinde geçen “Ticino’da kanın taşması” sözleri, bazı yorumcular tarafından büyük bir felaket, salgın ya da doğal afet senaryosu olarak değerlendiriliyor.

“YORUMLAR BELİRSİZ”

Tarihçiler ve metin uzmanları ise Nostradamus’un yazılarının eski Fransızca ve bilinçli olarak belirsiz ifadelerle yazıldığını, bu nedenle farklı olaylara kolayca uyarlanabildiğini belirtiyor.