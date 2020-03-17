Koronavirüs'e yakalanan Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden haber var

ABD'li ünlü sinema yıldızı Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'da koronavirüs tespit edilmişti.

Hanks, Elvis Presley'in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya’da eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

ÜNLÜ ÇİFTTEN HABER VAR

Bir süredir hastanede tedavi gören çiftten güzel haber geldi. CNN'in haberine göre; ikilinin tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olduğu ve tedbir amaçlı kendilerini evlerinde karantinaya aldığı öğrenildi.

PROJE ASKIYA ALINDI

Hanks, Baz Luhrmann'ın yönettiği filmde Presley'in menajeri Albay Tom Parker'ı canlandıracak. Ancak projenin üretiminin şu anda askıya aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde eşi Rita Wilson ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Tom Hanks, koronavirüse yakalandıklarını şu ifadelerle duyurmuştu:

"TEST YAPTIRDIK VE POZİTİF BULUNDU"

Merhaba millet! Rita ve ben burada Avustralya'dayız. Soğuk algınlığımız ve bazı vücut ağrılarımız gibi biraz yorgun hissettik. Rita'nın gelip, giden bazı titremeleri vardı. Hafif ateşler de... Bir şeyleri doğru yapabilmek adına, koronavirüs için test yaptırdık ve pozitif bulundu.

"EŞİM VE BEN İZOLE EDİLECEĞİZ"

Eşimin durumu şu anda iyi… Sonra ne yapacağız? Sağlık görevlilerinin uymamızı istediği bazı protokolleri var. Eşim ve ben, halk sağlığı ve güvenliği gerektirdiği sürece test edilecek, gözlemlenecek ve izole edileceğiz. Dünyayı haberdar edeceğiz.



