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Koronavirüs geçiren Gökçe Bahadır'ın dönüşü muhteşem oldu! Derin yırtmacıyl abüyüledi

31.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır'ın dönüşü muhteşem oldu. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'ye konuk olan isimler arasında yer alan Gökçe Bahadır sesinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyecek.

Koronavirüs geçiren Gökçe Bahadır'ın dönüşü muhteşem oldu! Derin yırtmacıyl abüyüledi

Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ilgi gören ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak hayranlarını üzmüştü.

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"BEN İYİYİM"

Kısa sürede sağlığına kavuşan ünlü oyuncu bu fotoğrafını 'Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notu ile paylaşmıştı. Hastalığı atlatan güzel oyuncunun dönüşü ise muhteşem oldu.

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Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'ye konuk olan isimler arasında yerini aldı. O Ses Türkiye yılbaşı özelin fragmanına damga vuran Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile hayran bıraktı.

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Gökçe Bahadır
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