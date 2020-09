Koronavirüs mücadelesini kazanan Çankırı Emniyet Müdürü Aksoy, yaşadıklarını anlattı

- "Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın'

Virüsün ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Hastaneye yattığımda tansiyonum 8,5 / 4,5'ti. Artık basit trafik kazasından çıkmış, resmen kamyon çarpmışa dönmüştük. 14 gün hastanede kaldık her gün, her saat, her dakika değişen, sizi tünelden önceki son çıkışa kadar götürüp, önünden 'U' dönüşü yaptıran bir süreç. Çok yorucu, yıpratıcı, moral bozucu. Bu süreci virüsün insafına bırakmayalım, gerçekten ciddiye alalım, kendi sokağa çıkma yasağımızı ilan edip izole olalım, uzak duralım, 2 maske takalım. 'Bana gelmez' demeyin, geliyor, yakalıyor, perişan ediyor. Şakası yok, hem de hiç yok. Ben günlerce ağlayarak, duygulanarak ne mesajlar okudum, siz okumayın. Keşke burada isim isim daha yazabilsem ama herkes kendini biliyor, iyi ki varsınız. Bugün evimden bu cümleleri yazabiliyorsam hep o güzel enerjiniz ile. Bir teşekkür de plazma tedavisi konusunda çok yardımcı olan EGM Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Kızılay Çankırı Şubemiz ve diğer emeği geçenlere. Özellikle de plazma bağışında bulunanlara."