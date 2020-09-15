Koronavirüs mücadelesini kazanan Çankırı Emniyet Müdürü Aksoy, yaşadıklarını anlattı

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi kazanarak Çankırı Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

Emniyet Müdürü Aksoy, tedavi sürecinin ardından sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlattı.

Aksoy, koronavirüsü trafik kazasına benzeterek, "Hem beklendik hem de sizin başınıza gelmez gibi düşünüyorsunuz. Emniyet kemerinizi takmışsınız, hız limitlerine, tüm trafik kurallarına uyuyorsunuz ama uymayan bir başkası gelip size çarpıyor ve darmadağın oluyorsunuz. Bize de öyle geldi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin koronavirüse karşı dikkatli olduğunu ancak yine de virüse yakalandığını aktaran Aksoy, "Küçük belirtileri önemseyip test yaptırdık. Benimki pozitif, eşiminki negatif. Sevindirici olan akciğer tomografimdi. Temiz görünüyordu. 'İyi bari' dedik evde geçireceğiz inşallah grip gibi. Keşke herkes böyle atlatsa. Olmadı, birkaç gün içinde tüm semptomlar değişmeye başladı, yüksek ateş, öksürük, vücut kırgınlığı, kırgınlık dediysem göz yuvalarım ağrıyordu." ifadesini kullandı.