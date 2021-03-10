Koronavirüs salgınında talebin arttığı ‘turşu suyu’ ambalajlanıp raflara girdi

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen turşu suyuna talep arttı. Adana’da iş insanı Selahattin Naz, şalgam ürettiği tesisinde turşu suyu da üretme kararı aldı. 6 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından üretime geçtiklerini kaydeden Naz, turşu suyunun şu an 81 ile satılmaya başlandığını ve aldıkları geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirtti.

‘ANNEMİZİN TURŞU SUYUNU RAFLARA KOYDUK’

Turşu suyunun tıpkı şalgam ve ayran gibi milli bir içecek sayıldığını belirten Selahattin Naz, pandemi sonrası çevresinden yoğun bir şekilde turşu suyu talebinin geldiğini söyledi. Ekip olarak talebi değerlendirdiklerini ve pazarda bu ürüne ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini kaydeden Naz, 500 yıllık turşu suyunu daha sağlıklı bir formülle seri üretime geçirip, ambalajlayıp satmaya başladıklarını dile getirdi. İnsanların ambalajlı ürün olarak sadece gazlı içecekleri görmekten sıkıldığını ve vücuda olan zararlı etkilerinden dolayı bu içeceklerden kaçtıklarını aktaran Naz, “İnsanlar sağlık açısından faydalı ürünler arıyor. Biz de bunu görerek tüketimi ve ulaşması daha kolay olsun diye annemizin yaptığı turşu suyunu ambalajlayıp raflara koyduk" dedi.