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Koronavirüs, Süper Lig'e yüzde 19 değer kaybettirdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından önce piyasa değeri 685.38 milyon Euro olan Süper Lig'de yüzde 19'luk bir değer kaybı yaşandı ve 18 takımın toplam kadro değeri 553.73 milyon Euro'ya geriledi.

Koronavirüs, Süper Lig'e yüzde 19 değer kaybettirdi

Çin’in Wuhan kentine ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşerek tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor müsabakalarını da olumsuz etkiledi.

Özellikle futbol piyasası söz konusu süreçte büyük zarara uğradı. Yaklaşık 3 ay liglere ara verilmesi, kulüplerin; stat, yayın ve mağazacılık gelirlerinden mahrum kalmasına sebep oldu. Bu da zaten kötü olan futbolun ekonomik boyutunu daha da çıkmaza sürükledi. Türkiye'de de borç yüküyle boğuşan kulüpler, korona virüs salgınının ardından personel maaşlarını ödemekte zorluklar yaşarken, kadro değerlerinde de ciddi kayıplar ortaya çıktı.

SÜPER LİG YÜZDE 19 GERİLEDİ

Son maçın 17 Mart’ta oynandığı Süper Lig’de karşılaşmalar 12 Haziran’da yeniden başlayacak. Korona virüs öncesinde şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında sıkı mücadelelerin sahnelendiği ligde hem takım hem de oyuncu değerlerinde de artışlar yaşanıyordu. Fakat salgın dönemi bu artışların tersine dönmesine neden oldu. Transfermarkt verilerine göre 15 Mart itibarıyla Süper Lig’in piyasa değeri 685.38 milyon Euro’ydu. Ancak müsabakalara uzun süre ara verilmesinden sonra bu rakam yüzde 19.2 gerileyerek 553.73 milyon Euro’ya düştü.

ÜÇ BÜYÜKLERDE EN FAZLA BEŞİKTAŞ DÜŞTÜ

UEFA’nın ve TFF’nin Finansal Fair-Play (FFP) yükümlülüklerini sağlayabilmek için yoğun çaba içerisinde olan üç büyüklerde korona virüs sürecinde en çok değer kaybını Beşiktaş yaşadı. 15 Mart tarihi baz alındığında 73.58 milyon Euro kadro değeri bulunan siyah-beyazlılar, 2.5 aylık süreçte tam yüzde 25.8’lik bir kayıp ile karşı karşıya kaldı. Kartal’ın güncel piyasa değeri 54.63 milyon Euro.

Bu alanda Beşiktaş’ı Fenerbahçe takip ediyor. Zirvenin uzağında kalan ve ortaya konulan performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, salgından önce 81.45 milyon Euro değere sahipti. Fakat Kanarya da her takım gibi maddi olarak bu olumsuzluklardan etkilenerek yüzde 19.1’lik bir düşüş yaşadı. Fenerbahçe’nin mevcut durumdaki değeri 65.93 milyon Euro.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise hastalık döneminden en az etkilenen kulüpler arasında. 15 Mart 2020 tarihinde 101.45 milyon Euro değeri olan sarı-kırmızılıların kaybı yüzde 16.6. 84.65 milyon Euro ile Aslan, ligin en değerli takımı konumunda bulunuyor.

EN ÇOK KAYIP KONYASPOR'UN

Süper Lig’de yer alan 18 takım içerisinde yüzdesel olarak en fazla kayıp ise Konyaspor’un. Yeşil-beyazlıların lige ara verilmeden önceki piyasa değeri 23.88 milyon Euro’ydu. Salgın sonrası bu rakam 17.13 milyon Euro oldu. Yüzde hesabına göre göze çarpan düşüş ise 28.3.

Konyaspor'un ardından en büyük değer kaybını 27.5 ile Ankaragücü yaşadı. 14.93 milyon Euro'dan kadro değeri 10.83 milyon Euro'ya gerileyen sarı-lacivertli ekibin arkasında eksi 25.8'le Beşiktaş geliyor.

TRABZONSPOR YÜZDE 8.2 EKSİLDİ

Süper Lig’de 26 hafta sonunda 53 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor’un korona virüs salgını sürecinde 15 Mart - 1 Haziran tarihleri arasındaki kadro değer kaybı yüzde 8.2. Bordo-mavililerin güncel değer 73.53 milyon Euro. Bu rakam pandemiden önce 80 milyon Euro’ydu.

15 Mart - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında Süper Lig kulüplerinin değişen kadro değerleri şöyle:

15 MART 2020 GÜNCEL DEĞER %

Konyaspor: 23.88 mil. € 17.13 mil. € 28.3

Ankragücü: 14.93 mil. € 10.83 mil. € 27.5

Beşiktaş: 73.58 mil. € 54.63 mil. € 25.8

Kasımpaşa: 33.70 mil. € 25.03 mil. € 25.7

Malatyaspor: 21.45 mil. € 16.15 mil. € 24.7

Ç.Rizespor: 23.63 mil. € 18.38 mil. € 22.2

Alanyaspor: 24.63 mil. € 19.18 mil. € 22.1

Denizlispor: 18.45 mil. € 14.45 mil. € 21.7

Göztepe: 18.28 mil. € 14.55 mil. € 20.4

Sivasspor: 32.63 mil. € 26.30 mil. € 19.4

Gaziantep: 23.73 mil. € 19.20 mil. € 19.1

Fenerbahçe: 81.45 mil. € 65.93 mil. € 19.1

Kayserispor: 19.05 mil. € 15.50 mil. € 18.6

Başakşehir: 58.50 mil. € 48.20 mil. € 17.6
G.Birliği: 16.18 mil. € 13.38 mil. € 17.3

Galatasaray: 101.45 mil. € 84.65 mil. € 16.6

Antalyaspor: 19.85 mil. € 16.75 mil. € 15.6

Trabzonspor: 80.05 mil. € 73.53 mil. € 8.2

(İHA)

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