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Koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'den haber var!

20.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'den haber var!

Yaklaşık 10 gündür Nişantaşı'nda özel bir hastanede Covid-19 tedavisi gören usta oyuncu Şener Şen'den müjdeli haber geldi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Türk sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve bugüne kadar 140'a yakın dizi ve film projesinde yer alan Şener Şen, Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

78 yaşındaki Şener Şen'in Covid-19'a yakalanması tüm sevenlerini üzmüştü. Yaklaşık 10 gündür Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi gören Şener Şen'den sevindiren haber geldi.

Koronavirüs olan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?Koronavirüs olan Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?

HASTANEDEN AYRILDI!

Snob Magazin'in göre; son yapılan Covid-19 testi negatif çıkan Şener Şen, kaldığı hastaneden taburcu edildi. Yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verilen Şener Şen'in hastaneden sessiz sedasız ayrılarak evine geçtiği öğrenildi.

Bağışıklık sistemi güçlü olan Şener Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırdı.

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