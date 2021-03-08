MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tedavisi tamamlanan oyuncu Selin Yeninci taburcu oldu!

Koronavirüs tedavisi tamamlanan oyuncu Selin Yeninci taburcu oldu!

08.03.2021 21:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs tedavisi tamamlanan oyuncu Selin Yeninci taburcu oldu!

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Selin Yeninci sağlığına kavuştu. Korona sürecini zorlu atlatan Selin Yeninci hastaneden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yeninci, "Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum" dedi.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Selin Yeninci, 11 gündür tedavi gördüğü Adana'daki özel hastaneden taburcu oldu.

Taburcu olurken doktorlarına ve ilgili tüm sağlık personeline teşekkür eden oyuncu Selin Yeninci, “Sağlık çalışanları tüm gücüyle Covid-19’a karşı mücadele ediyor. Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum. Bunun için başta doktorum Aydın Halefoğlu olmak üzere tüm Acıbadem ekibine çok teşekkür eder, Covid-19’la ve diğer önemli hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

selin2

Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ise şunları söyledi:

“Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci’nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat’ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, 8 Mart’ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
8 Mart kutlanacak bir gün değildir8 Mart kutlanacak bir gün değildir
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Diğer Haberler

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika: Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Hadise: Kadınlar Günü kutlamak istemiyorum!

Hadise: Kadınlar Günü kutlamak istemiyorum!

Tarkan'dan Kadınlar Günü paylaşımı: 8 Mart kutlanacak bir gün değildir

8 Mart kutlanacak bir gün değildir

Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'ı 'yaralama' suçundan dava açıldı

Yaralama suçundan dava açıldı! Hapsi isteniyor

Sıcak Kafa dizisinde flaş değişiklik! Haluk Bilginer yerine...

Sıcak Kafa dizisinde flaş değişiklik! Haluk Bilginer yerine...

Yağmur Tanrısevsin: Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı

Yağmur Tanrısevsin: Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.