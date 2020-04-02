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Koronavirüse iyi geliyor diye satışları patlamıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Türkiye'de, koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından sosyal medyada salgına karşı iyi geldiği paylaşımlarının yapılmasıyla sumak satışlarında artış yaşandı. Vatandaşların talebiyle sumakta fiyat artışı da yaşanırken, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, bağışıklığı güçlendiren ancak koronavirüs tedavisinde etkin bir rolü olmayan sumağın, fazla tüketilmesinden kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Koronavirüse iyi geliyor diye satışları patlamıştı! Uzmanlardan uyarı geldi

Türkiye'de ölümlerin yaşandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülke genelinde önlemler artırılıyor. Etkisini gün geçtikte daha da artıran koronavirüs salgınına karşı vücut direncini yüksek tutmak için vatandaşlar, bitkisel ürünlere yöneldi.

Son günlerde sosyal medyada virüse karşı iyi geldiği paylaşımlarının ardından vatandaşlar, sumağa yöneldi. Bağışıklığı güçlendirme özelliği olan sumağın kilosu, koronavirüsü salgınına iyi geldiği söylentilerinin ardından iki katına yükselerek 40- 50 TL'den satılmaya başladı.

Baharatçılar ve bitkisel ürün satanlar, sumak satışlarının geçmişe göre birkaç kat arttığını ifade ederken, vatandaşlar ise virüsten sonra sumağı günlük tüketemeye başladıklarını söyledi.

'SUMAĞIN ÖZELLİKLE TERCİH EDİLEN BİR ÖZELLİĞİ YOK'

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, sumağa son günlerde yoğun talep gösterilmesine şaşırdıklarını söyledi.

Birkaç günde birkaç yıllık sumak satışı olduğunu duyduklarını ve bu duruma şaşırdıklarını anlatan Parlakpınar, "Şu anki tıbbi bilgilere göre koronavirüs tedavisinde sumağın özellikle tercih edilen bir özelliği yok. Dolayısıyla halkımızın bunlara böyle akın etmesini gerektirecek yapılmış çalışmalar yok. İnsanlarımızın; 'Covid enfeksiyonundan beni korur' diyerek, sumağa olması gerekenden aşırı talep etmemesi lazım. Her zamanki kullandığından daha fazla miktarda ya da bilinmedik metotlarla kullanmaması lazım. Aslında bunun bir diğer korktuğum noktası şu; 'ben sumak kullanıyorum, sumak aldım bana bir şey olmaz' diye bir şey yok. Hepimizin uyması gereken kurallar var.

Şu anki bilgiler ve araştırmalara göre sumak için talebi ve tercihi artıracak yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır. Uzmanlar olarak tüm insanlarımızdan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun çok özverili ve titiz çalışma sonuçlarına göre tanımladıkları kurallara ve uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

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