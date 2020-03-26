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Koronavirüse karşı "ev hijyeni" önerisi

ÇORUM HABERLERİ  | 26.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam: - "Birileri evin dışına çıkmış, topluma karışmış, şüpheli bir temas ihtimali söz konusuysa ev içinde de sosyal mesafeyi uygulamak lazım"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, evden zorunlu olarak çıkan kişilerin sokakta olduğu gibi evde de en az 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini bildirdi.

Baykam, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evlerde alınması gereken önlemlerle ilgili, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İnsanların salgına karşı en doğru önlemleri alabilmesi için koronavirüsün bulaş yollarını çok iyi bilmesi gerektiğini belirten Baykam, "Kişinin aksırması, öksürmesi sonucu ağzından, burnundan çıkan damlacıkların ya direkt karşısındakinin yüzüne, gözüne, burnuna, ağız mukozasına temasıyla veya indirekt olarak bu damlacıkların düştüğü yüzeylerden öncelikle el teması yoluyla tekrar göz, burun, ağız mukozasına taşınmasıyla bulaş söz konusu olmaktadır." dedi.

Evlerde dezenfektanlarla yapılan temizliğin büyük önem taşıdığını ancak bunun ölçülü olması gerektiğini dile getiren Baykam, kontrol altındaki, başka kimselerin gelip gitmediği, dışarı çıkıp gelenin ve enfekte olan birinin bulunmadığı evde ortamı normalden fazla su ve deterjanla silmenin anlamsızlığına dikkati çekti.

"Bazen odanın dip köşe yerlerine veya havaya dezenfektan püskürtülmesi gibi gereksiz önlemler alındığını duyuyoruz." diyen Baykam, "Temizlenmesi gereken yerler başta cep telefonu olmak üzere kapı kolları, asansör düğmeleri, zil, masalar, dışarıda oturulan toplu taşıma koltukları, tutmaçlar, koltuk kolları, tırabzanlar gibi el teması olan yüzeylerdir." ifadesini kullandı.

- Evlerde sosyal mesafe kuralı

Baykam, insanların zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini, çalışmak zorunda olanların da kurallara uymasının salgının yayılmasını önleme açısından önem taşıdığını vurguladı.

Evden çıkanlar için hem dışarıda hem de evde sosyal mesafe kuralının geçerli olduğunun altını çizen Baykam, şunları kaydetti:

"Evde kişiler arasında eğer şüpheli bir durum yoksa 14 gündür birlikte iseler ve o kişiler dış ortamda şüpheli kişilerle temas etmediyse, sosyal mesafe uygulaması gereksizdir ancak birileri evin dışına çıkmış, topluma karışmış, şüpheli bir temas ihtimali söz konusuysa ev içinde de sosyal mesafeyi uygulamak lazım. Evde özellikle yaşlı veya bağışıklığı baskılayan hastalığı olan kişiler varsa, dışarıya çıkıp gelen ve şüpheli temas ihtimali olan kişi, yaşlılara, hasta yakınına aralarında 1 metre mesafe koyarak ve ortak bardak, kaşık gibi eşyaları kullanmayarak önlemini alabilir. Dış ortamdaki şüpheli teması kesin ise o zaman ev içinde çok daha dikkatle sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarını uygulamalı, farklı odalarda durmaya özen göstermelidir."

Cep telefonlarının en çok virüs bulaştırma ihtimali bulunan eşyalar arasında yer aldığını aktaran Baykam, bunların sık sık antiseptik solüsyon emdirilmiş yumuşak mendille temizlenmesini tavsiye etti.

Baykam, koronavirüse karşı koruyucu etkisi kanıtlanmış herhangi bir gıda bulunmadığını ancak bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme ve düzenli uykunun son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Çorum Hitit Üniversitesi Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam koronavirüs

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