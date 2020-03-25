Koronavirüsten futbola darbe! Hepsi işsiz kaldı

Bild'in haberine göre Norveç kulübü Stromsgodset'in 31 yaşındaki Alman futbolcusu Vilsvik'in kulübüyle ilişkisi kesildi. Vilsvik, "Başta büyük bir şok yaşadım. Ancak gazetelerdeki haberlerden sonra bunun olabileceğini anladık." dedi. En az 1 ay ertelenen Norveç Ligi'nde bu yüzden kulüplerin finansal durumları da tam anlamıyla çöküş yaşadı.
TÜM PERSONELİN İŞİNE SON VERİLDİ
Haugesund, Valerenga, Sandefjord gibi kulüpler neredeyse tüm personelin işine son vermek zorunda kaldı. Norveç Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili FIFA ile görüşmlerini yürütüyor. Norveç'te ekonomik krizden dolayı etkilenen kulüplerin başında da en çok şampiyon olan Rosenborg geliyor. Rosenbrorg kulübü de çalışanların çoğunun görevine son verirken, oyunculara da şu anda maaş ödenemiyor. Stromsgodset kulübünün şu an çalışan sayısının 10'u geçmediği, kulübün sadece 1 ay boyunca maaş ödeyebildiği ve sonrasında hiçbir personeline ödeme yapamadığı öğrenildi.
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