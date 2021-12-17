Koronavirüsü bilmişti! Spiritüel danışman Aslı Güder’in 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Spiritüel danışman ve astrolog olarak adından sıklıkla söz ettiren Aslı Güder, özellikle koronavirüs pandemisine yönelik tahmininden sonra uzun bir süre konuşulmuştu. 2019 yılında İzzet Çapa ile sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında “Amerika’da sismik hareketler artacak ve çok deprem meydana gelecek” demişti. ABD’nin kuzey eyaleti Alaska açıklarında meydana gelen 8.2 şiddetindeki depremi öngörmüştü. Ağustos aylarında ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınları da tahmin eden Güder, dikkat çekmeye devam ediyor.

İzzet Çapa ile 2021 yılının son günlerinde bir araya gelen Aslı Güder, yeni yılda insanlığı bekleyen durumlara işaret etti. Koronavirüsün yeni mutasyonlarla ve aşılarla varlığını devam ettireceğini belirten Güder, 2022 yılı için karanlık bir tablo çizdi. Ancak 2023 yılında Türkiye’nin güçlü dönemine gireceğini belirtti.

“ARTIK VİRÜSSÜZ BİR HAYATIMIZ OLMAYACAK”

Pandeminin ilk dönemlerindeki gibi sıkıntılı bir sürecin yaşanmayacağını belirten Güder, insanlığın virüsleri hayatının bir köşesinde kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Güder, “Her şey daha kontrol edilebilir olacak. Mutasyonlar devam edecek. Yeni bir mutasyon gelecek ve o mutasyon için yeni bir aşı üretilecek. Çünkü var olan aşılar, yeni mutasyon için koruyuculuğu sağlayamayacak. Kuş gribi, domuz gribi, veba ve su çiçeği yeniden gündem olacak. Havadan virüsler atılacak” dedi.

“2030 YILINA KADAR DÜNYADAKİ TÜM SINIRLAR DEĞİŞECEK”

2030 yılına kadar dünyadaki tüm sınırların değişeceğine işaret eden Güder, “Üç büyük devletin başkanı değişecek. Dünyanın her yerinden uçak, gemi ve tren kazalarını duyabilirsiniz. Dünyada 2022-2025 yılları arası ne yazık ki doğal afetler, iklim krizleri ve kıtlıklar yaşanacak. Ülkeler ağır bedeller ödeyecek” diye konuştu.

İngiliz Kraliyet ailesine yönelik öngörüleri daha öncesinde tutan Güder, dünyanın en popüler ailesine ilişkin yeni tahminlerini de iletti. Güder’e göre Kraliçe Elizabeth hayata veda edecek ve ülkede Prens Cahrles dönemi başlayacak. Charles, Megan ve Harris için daha sert bir politika izleyecek ve anlayışlı olmayacak.



