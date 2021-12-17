Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Koronavirüsü bilmişti! Spiritüel danışman Aslı Güder’in 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Koronavirüsü bilmişti! Spiritüel danışman Aslı Güder’in 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

17.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü astrolog ve spiritüel danışman Aslı Güder, 2018 yılında verdiği bir röportajda “Tüm dünyayı maskeli görüyorum” diyerek koronavirüs pandemisinin ilk işaretlerini vermişti. Ardından ise 2021 yılı tahminlerinde İngiliz kraliyet ailesinde ortaya çıkan Meghan Markle krizini öngörmüştü. İzzet Çapa’ya verdiği röportajda Aslı Güder, 2022 kehanetleriyle bir kez daha dikkatleri çekti.

Koronavirüsü bilmişti! Spiritüel danışman Aslı Güder’in 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Spiritüel danışman ve astrolog olarak adından sıklıkla söz ettiren Aslı Güder, özellikle koronavirüs pandemisine yönelik tahmininden sonra uzun bir süre konuşulmuştu. 2019 yılında İzzet Çapa ile sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında “Amerika’da sismik hareketler artacak ve çok deprem meydana gelecek” demişti. ABD’nin kuzey eyaleti Alaska açıklarında meydana gelen 8.2 şiddetindeki depremi öngörmüştü. Ağustos aylarında ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınları da tahmin eden Güder, dikkat çekmeye devam ediyor.

İzzet Çapa ile 2021 yılının son günlerinde bir araya gelen Aslı Güder, yeni yılda insanlığı bekleyen durumlara işaret etti. Koronavirüsün yeni mutasyonlarla ve aşılarla varlığını devam ettireceğini belirten Güder, 2022 yılı için karanlık bir tablo çizdi. Ancak 2023 yılında Türkiye’nin güçlü dönemine gireceğini belirtti.

25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! Özellikle iki ülkeyi işaret etti25 yıl önce ölen kör kahin Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertti! Özellikle iki ülkeyi işaret etti

“ARTIK VİRÜSSÜZ BİR HAYATIMIZ OLMAYACAK”

Pandeminin ilk dönemlerindeki gibi sıkıntılı bir sürecin yaşanmayacağını belirten Güder, insanlığın virüsleri hayatının bir köşesinde kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Güder, “Her şey daha kontrol edilebilir olacak. Mutasyonlar devam edecek. Yeni bir mutasyon gelecek ve o mutasyon için yeni bir aşı üretilecek. Çünkü var olan aşılar, yeni mutasyon için koruyuculuğu sağlayamayacak. Kuş gribi, domuz gribi, veba ve su çiçeği yeniden gündem olacak. Havadan virüsler atılacak” dedi.

“2030 YILINA KADAR DÜNYADAKİ TÜM SINIRLAR DEĞİŞECEK”

2030 yılına kadar dünyadaki tüm sınırların değişeceğine işaret eden Güder, “Üç büyük devletin başkanı değişecek. Dünyanın her yerinden uçak, gemi ve tren kazalarını duyabilirsiniz. Dünyada 2022-2025 yılları arası ne yazık ki doğal afetler, iklim krizleri ve kıtlıklar yaşanacak. Ülkeler ağır bedeller ödeyecek” diye konuştu.

İngiliz Kraliyet ailesine yönelik öngörüleri daha öncesinde tutan Güder, dünyanın en popüler ailesine ilişkin yeni tahminlerini de iletti. Güder’e göre Kraliçe Elizabeth hayata veda edecek ve ülkede Prens Cahrles dönemi başlayacak. Charles, Megan ve Harris için daha sert bir politika izleyecek ve anlayışlı olmayacak.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttıFatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrologlar Öner Döşer ve Dinçer Güner’in 2022 kehaneti şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
16 Aralık Perşembe reyting sonuçları! 16 Aralık Perşembe reyting sonuçları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Sevişme sahnesini konuştular! Açıklamaları şaşırttı

Sevişme sahnesini konuştular! Açıklamaları şaşırttı

Estetik operasyonlarına servet harcadı! “Öleceğimi zannettim”

Estetik operasyonlarına servet harcadı! “Öleceğimi zannettim”

Koronavirüsü bilmişti! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

Koronavirüsü bilmişti! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

256 yıl yaşadığı iddia edildi! Tarihin en gizemli insanı oldu

256 yıl yaşadığı iddia edildi! Tarihin en gizemli insanı oldu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.