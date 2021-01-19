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Koruma altına alınan Salma Hayek’in başı beladan kurtulmadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 19.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Koruma altına alınan Salma Hayek’in başı beladan kurtulmadı

The Hitman's Bodyguard filminin devamı The Hitman’s Wife’s Bodyguard’dan yeni bir kare yayınlandı.

Ryan Reynolds ve Samuel L. Jackson'ın aksiyon komedisi The Hitman's Bodyguard'ın devam filminin yayınlanmasının üzerinden iki yıl geçti. Filmin devam halkasına Salma Hayek ve Antonio Banderas da katıldı. The Hitman’s Wife’s Bodyguard’da korunması gereken kişi Salma Hayek’in canlandırdığı Sonia Kincaid oluyor. Filmden yayınlanan yeni karede filmin kötü adamının Antonio Banderas olduğunu görüyoruz.

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Hitman's Wife's Bodyguard filminin çekimleri 2019 yılında Avrupa’da başlamıştı. Hitman's Wife's Bodyguard Antonio Banderas ve Salma Hayek ikilisinin Robert Rodriguez'in 1995 yapımı filmi Desperado'dan sonra birlikte rol aldığı yedinci film olacak.

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THE HİTMAN’S WİFE’S BODYGUARD FİLMİNİN KONUSU

2017 yapımı Belalı Tanık filminin devam halkası olan The Hitman's Wife's Bodyguard, Darius Kincaid'in eşine odaklanıyor. İlk film, bodyguard Michael Bryce ve onun koruması gereken tanığı Darius Kincaid'i temel alıyordu. Bryce'ın, ünlü tetikçi Kincaid'e Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde vereceği ifadesine kadar eşlik etmesi gerekirken, Kincaid'i ortadan kaldırmak isteyen suçluların peşlerine takılması ile bu hayli zorlu bir hal alıyordu.

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Hitman's Wife's Bodyguard filminin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. ABD'deki vizyon tarihi ise 20 Ağustos 2021.

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