'Koruma okulu' görevlileri, öldüresiye dayağı sadece izledi

Olay Rusya'nın Merkez Rusya Federal Bölgesi'nde yer alan Belgorod Oblastı'nın Belgorod şehrinde meydana geldi. Stary Oskol bölgesinde gerçekleşen olayda bir grup saldırgan, hedeflerindeki bir kişiyi ellerinde sopalarla uzun süre dövüyor. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda koruma görevlisi ve güvenlik görevlisi yetiştiren okulun hemen önünde gerçekleşen saldırıda sesleri duyan görevlilerin dışarı çıktığı ve ölümüne dayağı sadece izledikleri görülüyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından izleyenler büyük tepki gösterdi. Kavganın nedeni bilinmezken, yaralı gencin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. (DHA)
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