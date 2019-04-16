KOSGEB’in kadın girişimcilere özel 2019 destek paketlerinden nasıl yararlanılır? Başvuru şartları nelerdir?

Her alanda KOBİ’lere destek olmayı ve açılacak yeni işletmelerin kuruluş aşamasında yaşadığı sorunları minimalize etmeyi hedefleyen KOSGEB, 2019 yılında da girişimcilere desteğini artırarak sürdürüyor. Bu desteklerden kadın girişimciler de yararlanabilirken hem destek sürecinde hem de destek miktarlarında kadınlara daha büyük kolaylıklar sunuluyor.
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KOSGEB Kadın Girişimcilere Kaç TL Destek Veriyor?
TRT Radyo Haber’e verdiği röportajda KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, verilen desteğin 2019 yılında revize edildiğini ve bu desteklerin sektörden sektöre farklı miktarlarda olduğunu dile
getirdi. 2018 yılında 50.000 TL’lik hibe miktarı 2019 yılı itibarıyla tam 360,000 TL’ye yükselmiş durumda.
Tamamı geri ödemesiz olan bu 360,000 TL’lik destek tüm girişimcileri kapsamıyor. KOSGEB özellikle imalat, yazılım ve yüksek teknoloji alanlarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda 360,000 TL’lik bu hibenin yaklaşık 300,000 TL’si makine ve teçhizat desteği olarak sunuluyor.
Eğer ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatlar “ileri teknoloji” olarak belirlenen standartlarda değilse hibe 260,000 TL oluyor. Orta ve düşük teknoloji ürünlerde ise KOSGEB 160,000 TL’den girişimcilere desteğini sürdürüyor.
Özellikle yazılım sektörünün günümüzde çok önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Uzkurt, 360,000 TL dahilinde girişimcilere yıl içerisinde 50,000 TL performans desteği de sağladıklarını dile getirdi. Eğer girişimci kadınsa bu destek 55,000 TL’ye çıkıyor.
Değerlendirme Sürecinde Kadın Girişimcilere İlave Puan
Proje değerlendirme sürecini anlatan Uzkurt, eğer proje başvurusunda bulunan girişimci kadınsa, değerlendirme sürecinde bu adaylara başlangıçta ilave puan verildiğini bu sebeple projelerinin onaylanma ihtimalinin diğer adaylara göre arttığını dile getiriyor. Uzkurt, girişimcilere “nitelikli eleman istihdam” desteği sağladıklarını da belirterek istihdam edilecek elemanın kadın olması halinde bu desteğin %20 artırıldığını belirtiyor.
Pek çok kadın girişimcinin KOSGEB desteğiyle birlikte kısa sürede işletmelerini büyüttüğünü bazılarının yurt dışına ithalat yapmaya başladığını dile getiriyor. Bu noktada kadın girişimcilere verdikleri desteğin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken KOSGEB Başkanı, sundukları desteklerde kadın girişimcilerin sayısız başarı hikayesine sahip olduğunu belirtiyor.
Rakamlarla Kadın Girişimciler
Prof. Dr. Uzkurt 2018 yılında 11,000 kadın girişimciye 220 milyon TL’ye yakın girişimcilik desteği verdiklerini belirtiyor. 11,000 kadını kendi işinin patronu yaptıklarını belirten Uzkurt 2019 yılında destek miktarında yaptıkları vizyon değişikliğiyle birlikte bu rakamın artacağına inandıklarını dile getiriyor.
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