KOSGEB’in kadın girişimcilere özel 2019 destek paketlerinden nasıl yararlanılır? Başvuru şartları nelerdir?

Her alanda KOBİ’lere destek olmayı ve açılacak yeni işletmelerin kuruluş aşamasında yaşadığı sorunları minimalize etmeyi hedefleyen KOSGEB, 2019 yılında da girişimcilere desteğini artırarak sürdürüyor. Bu desteklerden kadın girişimciler de yararlanabilirken hem destek sürecinde hem de destek miktarlarında kadınlara daha büyük kolaylıklar sunuluyor.

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KOSGEB Kadın Girişimcilere Kaç TL Destek Veriyor?



TRT Radyo Haber’e verdiği röportajda KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, verilen desteğin 2019 yılında revize edildiğini ve bu desteklerin sektörden sektöre farklı miktarlarda olduğunu dile

getirdi. 2018 yılında 50.000 TL’lik hibe miktarı 2019 yılı itibarıyla tam 360,000 TL’ye yükselmiş durumda.

Tamamı geri ödemesiz olan bu 360,000 TL’lik destek tüm girişimcileri kapsamıyor. KOSGEB özellikle imalat, yazılım ve yüksek teknoloji alanlarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda 360,000 TL’lik bu hibenin yaklaşık 300,000 TL’si makine ve teçhizat desteği olarak sunuluyor.